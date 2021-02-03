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Поездами, самолётами: Россия объявила о возобновлении транспортного сообщения с Арменией, Белоруссией и Азербайджаном

03 февраля 2021, 21:05  •  129 • В России
С 8 февраля между Россией и Белоруссией на взаимной основе будет возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение. При этом с 15 февраля из Москвы начнут отправляться авиарейсы в Ереван и Баку. Как сообщили в правительстве, такое решение принято на основе рекомендаций оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Эксперты отметили, что все три направления пользуются популярностью среди российских туристов.
 
РИА Новости
 

В среду, 3 февраля, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому возобновляется авиа- и железнодорожное сообщение с рядом государств. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства РФ. Отмечается, что данное решение было принято по представлению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Так, с 8 февраля на взаимной основе будет возобновлено пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршруту Минск — Москва — Минск и по маршруту Москва — Калининград, Калининград — Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске.

К тому же с этого же дня будет будет увеличено количество регулярных авиарейсов Москва — Минск с трёх до пяти в неделю. Также возобновляется авиасообщение из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга в Минск (один рейс в неделю).

Возрастёт количество регулярных рейсов Москва — Бишкек (Киргизия) с одного до трёх в неделю.

Кроме того, будет вновь открыто авиасообщение с Азербайджаном и Арменией. С 15 февраля из Москвы в Баку и Ереван будут осуществляться по два и четыре рейса в неделю соответственно.

  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Как отметила исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова, все три направления пользуются популярностью у российских туристов.

«Белоруссия пользовалась популярностью у российских туристов, люди ездили туда не только отдыхать, но и лечиться, там прекрасные санатории. Азербайджан тоже начал набирать популярность как туристическое направление, так же как и Армения. И вообще всё, что не закрывается, а открывается, места, куда мы можем отправлять туристов на отдых и на лечение, конечно, воспринимается с большим позитивом», — сказала она в беседе с RT.

В свою очередь, вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов подчеркнул, что Армения и Азербайджан пользуются популярностью как направления для отдыха на выходных и бизнес-туризма.

«Безусловно, это позитивно отразится (на сфере туризма. — RT), и объём бизнес-тревел увеличится, но объём основного турпотока возрастёт уже после завершения пандемии», — подчеркнул он.

По его словам, в Белоруссию поток туристов был несколько выше, поскольку там развитая санаторная база, и эти учреждения были популярны у определённой категории россиян.

Восстановление транспортных сообщений

 

Напомним, что с августа 2020 года Россия приступила к поэтапному открытию границ с другими странами. Приостановка транспортного сообщения была связана с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

К настоящему моменту граждане РФ могут вылететь Белоруссию, Египет, Казахстан, Киргизию, Сербию, ОАЭ, Швейцарию, Турцию, Танзанию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Катар, а также на Кубу, Сейшелы и Мальдивы.

28 января в российском оперштабе по борьбе с COVID-19 сообщили о решении возобновить с 8 февраля международное авиасообщение Грецией (Москва — Афины, два рейса в неделю) и Сингапуром (Москва — Сингапур, три рейса в неделю).

Накануне по итогам заседания оперштаба, которое провела вице-премьер Татьяна Голикова, было решено возобновить международные полёты из аэропортов Кемерова и Петропавловского-Камчатского. В конце января власти разрешили с 8 февраля улетать в другие страны из Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска.

Что касается международного железнодорожного сообщения, то Россия с августа восстановила движение пассажирских поездов с Абхазией.

Вместе с тем агентство ТАСС со ссылкой на источники, близкие к министерству гражданской авиации Индии, сообщило, что республика может с 13 февраля возобновить авиасообщение с Россией. При этом отмечается, что Индия готова возобновить полёты по принципу «воздушного пузыря» — только для индийских и российских граждан.

Вместе с тем российские власти до 16 февраля продлили срок приостановки авиасообщения с Великобританией. Запрет на полёты вступил в силу 22 декабря 2020 года. Решение было принято на фоне обнаружения в Соединённом Королевстве нового штамма коронавируса. К тому же с 26 декабря стало действовать предписание, согласно которому граждане, прибывающие из Великобритании, должны соблюдать двухнедельный карантин.

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