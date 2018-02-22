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«Поезда будущего» объехали Украину стороной

22 февраля 2018, 22:09  •  250 • В России

Вот вы знаете – про нынешнюю украинскую власть не надо сочинять анекдоты. Следует просто фиксировать их поступки и выступления, чтобы потом, когда через некоторое, очень небольшое время, когда очередная перемога неминуемо превратится в зраду, укатываться от хохота. Главное, не пить в это время очень горячий кофе, чтобы не расплескать его в монитор.

Есть, к примеру, на Украине такой министр инфраструктуры Владимир Омелян. И ничего, что инфраструктуры на Украине с каждым днем все меньше. Но чем меньше инфраструктуры в реальности, тем более грандиозные планы он рождает в своем головном мозге (или спинном, или что там его заменяет). То он строит маршрут нового «шелкового пути» через никому не нужную Украину, то требует компенсации за Крымский мост, то объявляет о приходе на Украину авиакомпании, которая потом открещивается от якобы «своих собственных» намерений. Одним словом, соперничать с креативным министром могут разве что киевский мэр Виталий Кличко, который тоже любит пофилософствовать или объявить о приходе в Киев очередной крупнейшей в мире сетевой компании. Либо Зорян со Шкиряком, естественно, когда их мнения по какому-нибудь вопросу совпадают.

Буквально вчера Омелян заявил, что в стране начинается создание транспортной системы будущего – реализация проекта небезызвестного Илона Маска Hyperloop.

Поясним, что проект Hyperloop (Хиперлуп) был разработан основателем компании SpaceX Илоном Маском и представляет собой стальной трубопровод больших размеров в поперечнике, внутри которого должен перемещаться поезд - герметичная капсула на аэродинамической подушке. Создание глобальной сети Hyperloop предполагало строительство 11 таких трубопроводов между крупнейшими городами по всему миру, и, как сообщали украинские СМИ в январе этого года (я даже догадываюсь, с чьей подачи!), 5 из 11 веток должны проходить по территории Украины. Кто обещал, кому должны – сие есть тайна, но раз речь идет об Украине, ей изначально, по факту существования должны все.

Китай, Европу и Канаду должна соединить ветка, проходящая через Киев. Из Одессы можно будет отправиться в Северную и Южную Америку. Напрямую, как вы понимаете, они никак не могли соединиться между собой – из Северную в Южную Америку. Только через Одессу. Вы что, забыли про Привоз? А где господа путешественники купят себе такие синенькие? А семачки? А бычок? То-то. Тильки через Одессу. И не обсуждается.

- Сверхскоростные поезда железной дороги, движущиеся со скоростью 250–300 км/ч, уходят в прошлое с появлением Hyperloop, - важно заметил Омелян на встрече с журналистами, проигнорировав тот факт, что в августе 2017-го на испытаниях «поезд будущего» смог достичь максимальной скорости в 310 км/час.

А еще в этом Хиперлупе (не надо рифмовать!) станции запланировали построить в Кривом Роге, Днепре, Харькове и Донецке. В последнем – после «освобождения». А если не получится освободить, то вместо Донецка – в Жмеринке или Полтаве. Ясное дело, подлые москали такого перспективного транспорта недостойны. И что с того, что с Россией переговоры по этому проекту уже проводились, а Украины в планах разработчиков не было и нет. Ведь на Незалежной к проекту уже присоединились Академия наук Украины, Южмаш, Укроборонпром, Unit City, «Интерпайп» и «Платформа развития инноваций».

Чувствуете полет фантазии, перспективность мышления? Как говорил поэт: «Гвозди бы делать из этих людей!» И забивать эти гвозди в шпалы, чтобы трамваи с рельсов не слетали. Да кому будут нужны трамваи и прочие бусы, когда пришло время строить Хиперлупы?! Перед масштабами нового проекта развалился мост, на котором Манилов с Чичиковым собирались пить чай и делать покупки. Померкла, казалось бы, бессмертная слава Нью-Васюков, воспетая Остапом Бендером. Омелян и Илон Маск – это сила! Примерно как галантерейщик и кардинал. А то и больше. А главное – раз поезд будет по трубе ехать в вакууме и без рельсов, то никто из местных рельсы уже не стырит. Могут, конечно, стырить трубу, но там страшное слово вакуум имеется. На первое время сгодится местных в страхе держать.

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Но - не успели украинцы насладиться вкусом и ароматом новой перемоги: «Дывись, кумэ, сидим мы с тобой у хаты, наливочку вишневую кушаем, а через мой огород и твой садочек по трубе, поезда по вакууму туда-сюда, туда-сюда, а за кажный проезд гроши нам в карман капают», - как радужные мечты были разбиты в пух и прах! И кем? Все тем же Омеляном. Вернее, его пресс-секретарем, которая сообщила, что запуска транспортной системы изобретателя и бизнесмена Илона Маска Hyperloop на Украине не будет.

- Это не запуск Hyperloop в Украине. Это будет мероприятие, о котором я пока не могу рассказывать в деталях. Я не могу раскрывать информацию, - чуть ли не со слезами на глазах сообщила она все тем же журналистам. Что будет, объяснил чуть позже сам Омелян.

- Мы учреждаем Центр транспортных инноваций Hype.ua, который должен создать первую тестовую площадку в Днепре, - не менее торжественно объявил украинский министр инфраструктуры и пообещал, что площадка для тестирования вакуумных поездов появится на Украине при поддержке партнеров, которые строят Hyperloop в другой высокотехнологичной стране мира - в Мексике.

- Не спрашивайте подробности. Я сам пока в шоке! – только и смог отреагировать мэр Днепра Борис «авешатьмыихбудемпотом» Филатов. И его трудно не понять. Тут у тебя город перекопают, а тебе ничего не сказали. Ахринеть же! И, главное, непонятно, радоваться или бежать и уже вешать новаторов, раз с «сепаратистами» пока не получается. Впрочем, судя по названию проекта, где присутствует эт о «ua», и площадка, и тестирование окажутся исключительно виртуальными.

А почему такие изменения в проекте всего спустя день после обещанного счастья? Забыл сказать - Маск не приехал.

- Мы писали письма Маску. Он обещал к нам приехать. К сожалению, не смог, мы начинаем без него, - объяснил все тот же Омелян, а директор «Южмаша» подтвердил, что, да, был контакт, говорили с Маском.

Пишите дальше, Омелян, И не забудьте – мелким почерком. Вдруг, да приедет. А если нет, обращайтесь к Зоряну. Или к Шкиряку. Вдвоем они и не такие проблемы решали.

P.S. А вдруг они с нашими пранкерами контактировали, а не с Маском? Нет, наши не способны на такую жестокость!

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