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Поэтому у РФ есть Крым: китайцы призвали Пекин решить ситуацию с Тайванем

23 октября 2020, 20:45  •  34 • Политика
Фото: Jeff Tzu-chao Lin/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Пользователи возмущены откровенной свободой сепаратизма на острове
Госдеп одобрил продажу Тайваню систем залпового огня, а также баллистических и высокоточных ракет, которые способны поражать вражеские цели, не опасаясь ПВО. По мнению китайских пользователей, Пекин должен дать жесткий ответ, а не смотреть на то, как США пытается расколоть страну.
Договор вступает в силу с 1 ноября. Сумма закупки тайваньской армии превысила 1,8 млрд долларов.
По словам китайцев, приобретение наступательного оружия Тайванем может привести к потере государственности – Соединенные Штаты таким образом надеются накалить ситуацию в Восточной Азии. Как считают некоторые пользователи, в ответ КНР должна осуществлять аналогичные действия на Кубе.
Многие также считают, что Пекин лишь способен наблюдать со стороны за вопиющими действиями Запада и безмолвствовать. А Белый дом расценивает позицию КНР как слабость, сообщает газета "Гуаньча".
"Российская стратегия прямо противоположна китайской – Москва занимается максимальным ядерным сдерживанием Штатов. При этом русских не заботит, что они могут разорвать с Западом отношения. Вот поэтому они смогли получить Крым, а мы не может получить Тайвань", – пишет один из пользователей.
"Территориальные проблемы могут быть решены только войной, тайваньская проблема должна быть именно таким образом", "Все эти годы США продают оружие Тайваню, не притворяясь невидимыми. Высокоточное американское оружие может стать серьезной проблемой" , – заявили другие пользователи.
Ранее сообщалось о том, что тайваньские ПВО сбили Су-35 китайских ВВС.

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