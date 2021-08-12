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«Поэтапное усиление»: какого эффекта ожидать от модернизации восточной ветви БАМа

12 августа 2021, 19:50  •  84 • В России
Министр обороны Сергей Шойгу дал старт реконструкции северо-восточной хорды Байкало-Амурской магистрали. Железнодорожные войска и студенческие отряды должны построить около 340 км пути до 2025 года. Работы будут проходить в болотистой местности и в условиях полного бездорожья. Как отметил глава Минобороны, важность проекта обусловлена острой необходимостью увеличить пропускную способность БАМа. По мнению экспертов, модернизация Байкало-Амурской магистрали поднимет на новый уровень экономическое развитие Сибири, снимет логистические барьеры для наращивания российского экспорта в Азию и усилит транзитный потенциал РФ.
 
Один из участков Байкало-Амурской магистрали РИА Новости © Валерий Мельников
 

В Амурской области в посёлке Верхнезейск стартовали работы по модернизации Байкало-Амурской магистрали (БАМ). В торжественной церемонии по случаю закладки первого камня обновлённой транспортной артерии принял участие министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Сегодня мы заложили камень, символизирующий начало реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали. Это участок протяжённостью 340 км от Улака до Февральска», — цитирует Шойгу пресс-служба военного ведомства.

Работы должны завершиться до 2025 года. Модернизация северо-восточной хорды БАМа легла на плечи 10 бригад железнодорожных войск РФ. Данные подразделения начали готовиться к масштабной стройке ещё в апреле.

Помимо них, в реконструкции магистрали участвуют студенческие отряды, набранные из курсантов. По словам министра обороны, студенты военных учебных центров получили возможность трудиться «в спайке с лучшими представителями железнодорожных войск».

«Подобная практика не нова. В советское время её прошли десятки тысяч студентов, многие из которых впоследствии стали крупными хозяйственниками и политиками. Не исключение и глава нашего государства, а также многие другие известные руководители», — заявил Шойгу.

В комментарии RT профессор кафедры «Проектирование и строительство железных дорог» Московского государственного университета путей сообщения Анатолий Васильев назвал модернизацию северо-восточной хорды БАМа грандиозным событием для современной России.

«Не подлежит сомнению огромное значение работ, за которые взялись железнодорожные войска. Мы наблюдаем поэтапное усиление пропускных способностей стратегически важной магистрали», — сказал Васильев.

Межконтинентальный маршрут

 

Байкало-Амурская магистраль является одной из основных железнодорожных артерий России. Строительство БАМа началось ещё до Великой Отечественной войны, однако по-настоящему масштабные работы развернулись только в 1974 году.

Прокладка железнодорожного полотна по бескрайним труднопроходимым просторам Сибири превратилась во всесоюзную стройку с широким привлечением комсомольцев. Как говорится на сайте ОАО «РЖД», окончательным завершением проекта считается запуск движения по Северо-Муйскому тоннелю 5 декабря 2003 года.

  • Географическое положение Байкало-Амурской магистрали
  • © ОАО «РЖД»

Общая протяжённость БАМа составляет 4300 км. Магистраль пролегает по территории Иркутской и Амурской областей, Якутии, Бурятии, Забайкальского и Хабаровского краёв. С Транссибирской железной дорогой она соединяется тремя линиями.

Магистраль была построена в регионах с суровыми природно-климатическими условиями и сложным рельефом. Огромных усилий строителям БАМа стоила прокладка путей через 11 полноводных рек и семь горных хребтов.

Многочисленные проблемы удалось решить благодаря разработке современных конструкций, а также появлению новых способов строительства и эксплуатации.

Запуск БАМа позволил создать кратчайший железнодорожный маршрут между Востоком и Западом. Магистраль открыла возможность для транзитных перевозок и предоставила отечественной промышленности доступ к богатейшим природным ресурсам Сибири.

Важнейшее грузообразующее значение для Байкало-Амурской магистрали имеют Нерюнгринское и Ургальское угольные месторождения и источники железной руды в Иркутской области. По мере хозяйственного освоения инфраструктура БАМа может потребоваться для обслуживания более двух десятков новых месторождений.

С 2013 года при поддержке государства «Российские железные дороги» занимаются совершенствованием Байкало-Амурской магистрали, стремясь прежде всего ликвидировать «узкие места».

«В настоящее время двухпутная железная дорога построена от Тайшета до Лены (704 км) и однопутная — от Лены до Таксимо (725 км). На остальном участке БАМа построена однопутная железная дорога с тепловозной тягой», — говорится на сайте РЖД.

Как отмечают эксперты, главной проблемой БАМа является недостаточная  пропускная способность, особенно с учётом планов России по развитию добывающей отрасли Сибири, по увеличению транзита и экспортных потоков через территорию этого макрорегиона.

«Например, с грузами, которые идут в дальневосточные порты, железная дорога сейчас не справляется. Без модернизации БАМа невозможно дальнейшее экономическое развитие», — пояснил Васильев.

В планах правительства РФ довести пропускную способность БАМа и Транссиба до 180 млн т к 2024 году. Власти рассчитывают обеспечить рост транзитных контейнерных перевозок в четыре раза и сократить срок доставки грузов с Дальнего Востока до западной границы России до семи дней.

На совершенствование железных дорог и другие инвестиционные проекты РЖД в 2021—2023 годы будет выделено более 2 трлн рублей. Такую цифру озвучил глава правительства РФ Михаил Мишустин в конце декабря прошлого года на встрече с президентом Владимиром Путиным.

В июле на совещании с членами правительства глава государства назвал БАМ «экономически выгодным» и «окупаемым» проектом. За месяц до этого президент утвердил перечень поручений по вопросам развития железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.

  • Перевозка угля железнодорожным транспортом
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

В документе говорится, что модернизация БАМа и Транссиба должна обеспечить устойчивые транспортные связи между «перспективными центрами экономического роста» и гарантированное энергоснабжение территорий, примыкающих к железнодорожным артериям.

Также совершенствование инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока призвано снять логистические ограничения на выход российских предприятий на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). На этом направлении президент поставил задачу модернизировать подходы к ключевым морским портам и пунктам пропуска через госграницу.

«Большой фронт работ»

 

Как сообщил Шойгу 3 августа на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ, железнодорожные войска проводят реконструкцию северо-восточной хорды БАМа по поручению президента. По мнению министра обороны, участок Улак Февральск «имеет важнейшее значение для экономики страны».

Лидерство в воздухе: как проходит перевооружение российских ВВС

Глава Минобороны заявил, что ввод в строй северо-восточной ветки позволит увеличить транспортный потенциал Восточной Сибири и позволит России расширить выход на рынки стран АТР.

По словам Шойгу, для обеспечения строителей всем необходимым на участке работ были оперативно возведены современные блочно-модульные городки, а для реконструкции путей привлечено около 700 единиц автомобильной, инженерной и специальной техники.

«За три с половиной года планируется сдать 19 объектов. Два — сдать уже в следующем году, 12 — в 2023-м и пять — в 2024-м. Перед военными железнодорожниками большой фронт работ, однако мы создали максимально комфортные условия для их проживания и труда», — сказал Шойгу.

Ранее замглавы Минобороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков назвал артерию Улак   Февральск «самым плохим участок, который есть на БАМе». Он пояснил, что военнослужащим придётся работать в болотистой местности и в условиях полного бездорожья. 

Как напомнил в разговоре с RT руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников, долгое время российскому государству не удавалось «подступиться» к модернизации северо-восточной хорды Байкало-Амурской магистрали.

«БАМ пролегает в довольно сложных природных условиях, требующих порой нестандартных инженерных решений. К тому же правительство искало источники финансирования. Однако старт реконструкции свидетельствует о том, что все проблемы удалось решить, в том числе денежные», — рассуждает Масленников.

Модернизация БАМа, как полагает эксперт, должна поднять на новый экономический уровень сибирские регионы и одновременно повысить «перевозочные мощности в торгово-экономических отношениях с Китаем».

«Модернизация восточной ветви БАМа имеет знаковое и принципиальное значение. Главное — это, конечно же, развитие регионов в этой части России. Современная железная дорога с хорошей пропускной способностью — мощный стимул для коммерческой активности. Второй момент — это развитие торгово-экономических отношений с Китаем», — рассуждает Масленников.

В беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман заявил, что обновление БАМа направлено на социально-экономическое развитие Сибири, увеличение российского экспорта в АТР и рост транзитного потенциала РФ в целом.

  • Министр обороны РФ Сергей Шойгу на закладке первого камня обновлённой восточной ветви БАМа в Верхнезейске
  • © Министерство обороны РФ

Кроме того, модернизация Байкало-Амурской магистрали имеет серьёзное значение для военной безопасности России, позволяя более оперативно перебрасывать большее количество войск.

В свою очередь на сайте РЖД сообщается, что в военно-стратегическом смысле БАМ «парирует возможные сбои и перерывы в движении поездов на Транссибе».

«Модернизация БАМа — составной элемент комплексного и долгосрочного развития всей нашей страны. Руководство России это прекрасно понимает. Поэтому, несмотря на высокий уровень нагрузки на бюджет и трудности, вызванные пандемией, изыскало ресурсы на реализацию планов реконструкции северо-восточной хорды», — резюмировал Фельдман.

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