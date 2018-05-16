«Поехали!» – Путин открыл движение по Крымскому мосту

На строительство моста, соединившего Кубань и Крым, работала вся страна

15 мая состоялось торжественное открытие автомобильной части Крымского моста, соединяющего полуостров с остальной территорией России. Это самый протяжённый в России и в Европе транспортный переход длиной 19 км.

В торжественной церемонии открытия Крымского моста принял участие президент России Владимир Путин.

Глава государства прибыл на Тамань, где ознакомился с деятельностью Центра управления дорожным движением транспортного перехода, а затем дал старт движению колонны строительной техники по мосту. «Поехали!» – произнёс президент и сел за руль КамАЗа, возглавившего караван на пути от кубанского берега к крымскому.

«Всё удобно, шикарно и, надеюсь, долговечно», – поделился российский лидер впечатлениями от поездки, которая длилась 16 минут.

В Керчи со сцены торжественного митинга-концерта Владимир Путин поблагодарил всех, кто участвовал в создании Крымского моста, и назвал его открытие свершившимся чудом. «Свыше 10 тысяч человек работают на этой стройке, в пик – более 15 тысяч человек, почти 220 предприятий-смежников. По сути, на этот объект работала вся страна», – подчеркнул президент.

Путин выразил уверенность, что грядущий запуск движения грузового автотранспорта и ввод в строй железнодорожной части моста произойдут в срок. Грузовики обещают пустить по автомагистрали моста осенью, а окончание строительства железнодорожной линии моста намечено на декабрь 2019 года.

«По мосту в год могут проехать 14 млн человек и свыше 13 млн тонн грузов по нему может быть перемещено – напомнил Владимир Путин. – Это – огромная инфраструктурная стройка, имеющая большое значение не только для развития Крыма и Севастополя, но и для всего Юга России. Это важный и перспективный объект для всей страны».

Российский лидер заверил, что государство будет и впредь реализовывать масштабные транспортно-инфраструктурные проекты по всей стране.

С 16 мая проезд по мосту открыт для легковых автомобилей и автобусов. Автомобильная часть моста возводилась 27 месяцев и завершена на полгода раньше предусмотренного срока.

Транспортный переход через Керченский пролив имеет общую длину 19 км и является самым протяжённым мостовым сооружением в России и во всей Европе. Он соединяет таманский и керченский берега через пятикилометровую дамбу, остров Тузла и фарватер Керчь-Еникальского канала. Длина надводных конструкций составляет свыше 6 километров.

Мостовая автодорога имеет первую техническую категорию и состоит из четырёх полос автомобильного движения – по две в каждую сторону. Максимальная разрешённая скорость движения ограничена 90 км/ч, проезд бесплатный. Магистраль оборудована шумозащитными экранами, системами отведения и очистки стоков, дорожными знаками, фонарями освещения, информационными табло для водителей и автоматическими комплексами контроля за соблюдением правил дорожного движения.

Мост через Керченский пролив связал неразрывной связью воссоединённый с Россией Крым с остальной частью страны. Британская The Telegraph написала по этому поводу, что мостовой переход в Крым стал символом геополитической победы Путина и достижением российской инженерной мысли.

Соб. корр. ФСК