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Поедание мороженого не повредило: Боевиков в Сирии остудили ответным ударом
29 августа 2019, 04:54 • 80 • В мире
Боевикам в Идлибе не удалось совершить контрнаступление в юго-восточном Идлибе. Турецкие и сирийские военные успешно отбивают нападки противника. Несмотря на поедание мороженого Эрдоганом в Москве, это не привело к остановке наступления военными на позиции, контролируемой боевиками, в Идлибе.
Боевики в Идлибе, намеревавшиеся 27 августа отбить наступление сирийских и турецких военных, дорого заплатили за попытку воспротивиться. Об этом на странице в своем блоге пишет военный журналист Борис Рожин.
Он отмечает, что 28 августа последовала жесткая расплата за эту авантюру. Сирийские войска после авиаударов и артподготовки перешли в наступление, а затем завладели двумя населенными пунктами и господствующей высотой к востоку и северо-востоку от Таманы.
По мнению Рожина, не исключено, что уже в ближайшее время Тамана будет освобождена.
"Текущая операция очевидно является дополнением к срезанию Эль-Латаминского выступа. Полноценную линию фронта боевики, скорее всего, смогут выстроить несколько севернее, опираясь, в том числе на линию обсервационных пунктов турецкой армии, один из которых, кстати, сегодня подвергся обстрелу сирийской артиллерии. Пока что поедание мороженого в Москве не привело к остановке наступления в Идлибе. И это хорошо", - отметил публицист.
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