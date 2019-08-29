Поедание мороженого не повредило: Боевиков в Сирии остудили ответным ударом

Боевики в Идлибе, намеревавшиеся 27 августа отбить наступление сирийских и турецких военных, дорого заплатили за попытку воспротивиться. Об этом на странице в своем блоге пишет военный журналист Борис Рожин.

Он отмечает, что 28 августа последовала жесткая расплата за эту авантюру. Сирийские войска после авиаударов и артподготовки перешли в наступление, а затем завладели двумя населенными пунктами и господствующей высотой к востоку и северо-востоку от Таманы.

По мнению Рожина, не исключено, что уже в ближайшее время Тамана будет освобождена.

"Текущая операция очевидно является дополнением к срезанию Эль-Латаминского выступа. Полноценную линию фронта боевики, скорее всего, смогут выстроить несколько севернее, опираясь, в том числе на линию обсервационных пунктов турецкой армии, один из которых, кстати, сегодня подвергся обстрелу сирийской артиллерии. Пока что поедание мороженого в Москве не привело к остановке наступления в Идлибе. И это хорошо", - отметил публицист.