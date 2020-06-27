Поджали хвосты: Русский Су-30 напугал американских шпионов у границы РФ

Минобороны России обнародовало видео, где запечатлён перехват американских самолётов-разведчиков ВВС США над Чёрным морем. Сам инцидент произошёл 26 июня. В оборонном ведомстве уточнили, что дежурные силы ПВО Южного военного округa своевременно раскрыли план действий самолётов-разведчиков ВВС США нaд нейтральными водами Чёрного моря.

На значительном удалении от российской государственной границы наши радиолокационные средства контроля непрерывно наблюдали за американскими шпионами. Для их перехвата в небо поднялся наш истребитель Су-30 и на безопасном расстоянии, по всем международным правилам, следил за американскими самолётами. Ими оказались патрульный самолёт Р-8А "Посейдон" ВМС США, стратегический самолёт-разведчик RC-135 и самолёт-зaправщик КС-135 ВВС США.

Когда американцы увидели российский истребитель, то спешно ретировались - подальше от российской границы.