Подземная война. Американские «черепашки-ниндзя» против Ким Чен Ына • 62 • Аналитика







В самом деле, Дональд Трамп продолжает рассыпать комплементы в адрес своего северокорейского визави, а также налаживается диалог между двумя корейскими государствами.





Но, несмотря на эти, казалось бы, обнадеживающие признаки, есть основания полагать, что никаких особых корректив прошедшая встреча на высшем уровне в американские агрессивные планы не внесла.



Так, глава Пентагона на встрече со своим южнокорейским коллегой Сон Ён Му уверил того, что никаких изменений ни численности американских войск в регионе, ни их планов не предполагается.



«США используют весь набор имеющихся возможностей для выполнения своих обязательств перед Республикой Корея, включая сохранение на территории страны численности американских войск на нынешнем уровне», — заверил Джеймс Мэттис своего собеседника.



И это при том, что ранее президент США публично объявил, что поручил военному ведомству подготовить предложение по сокращению американского контингента в Южной Корее.



Трамп сознательно вводит в заблуждение мировую общественность и Пхеньян? Или он не в состоянии контролировать своих подчиненных? Большой разницы нет. Важно, что эта ситуация в очередной раз говорит о недоговороспособности и недобросовестности Вашингтона, который, декларируя мирные инициативы, продолжает подготовку агрессии против КНДР.



Об этом, впрочем, свидетельствуют не только заявления шефа Пентагона, но и вполне конкретные шаги ведомства. На днях западные СМИ сообщили о новой масштабной программе по подготовке сухопутных войск США.







Как сообщает The Times, Пентагон намерен потратить $ 500 млн. на обучение 26 (из 31) пехотных бригад американской армии боевым действиям в подземных коммуникациях.



Эти деньги предполагается потратить в том числе на создание соответствующих полигонов и тренажеров, на которых бойцы будут постигать премудрости подземной войны.







Издание указывает, что эта дорогостоящая и амбициозная программа вызвана к жизни насущной и безотлагательной необходимостью. А именно конфронтация с Россией и КНДР вынуждает Вашингтон готовить свои войска к тому, чтобы дать отпор «агрессору» в подземных коммуникациях Сеула и столиц прибалтийских республик.



Этот посыл, впрочем, вызывает вполне законное сомнение. Ведь после того как эти города будут захвачены, американским солдатам превращаться в «черепашек-ниндзя» и партизанить в сеульской или таллиннской канализации, да еще в составе 26 бригад, будет поздно, да и бессмысленно.







К этому можно прибавить то, что в американской армии есть целый ряд подразделений спецназначения, обученных подземному бою. И этого до нынешнего времени было вполне достаточно.



Но где Пентагон намерен использовать в подземной войне две трети своих вооруженных сил?



Похоже, что на планете есть только одно такое место – и это КНДР. Система подземных инженерных сооружений в горах, которыми так богата Северная Корея, сыграли важную роль еще во время Корейской войны. С тех пор более шестидесяти лет инженерные войска армии КНДР трудились над созданием подземной инфраструктуры: военной, производственной и гражданской. Помимо бесчисленного количества убежищ, многие из которых способны выдержать ядерный удар, имеются эшелонированные ракетные и артиллерийские позиции, склады и даже аэродромы.







По косвенным признакам разведчики западных стран вычислили, что под городами Вонсан, Чанчжин и Ончун построены три подземных авиационных базы. База под Вонсаном имеет взлётно-посадочную полосу протяжённостью в 5,9 тыс футов и шириной в 90 футов. Все коммуникации расположены под горой. По словам перебежчиков, во время политических обострений самолёты МиГ-29 и штурмовики Су-25 взлетали с обычных баз и перемещались в подземные.







Есть сведения о целых подземных заводах и многокилометровых подземных коммуникациях.



Об уровне подземных работ, идущих в КНДР, свидетельствуют несколько потерн в демилитаризованной зоне, обнаруженных в период 1974-1990 гг. благодаря предательству нескольких северокорейских военных. По этим туннелям в течение часа на территорию Южной Кореи могло быть переброшено до 30 тысяч бойцов.



Впрочем, прошло 28 лет с момента обнаружения последней потерны, и в Сеуле полагают, что подобные работы армией КНДР больше не ведутся. Тем более что земляные отвалы, неизбежные при таких работах, зафиксировали бы спутники.



Впрочем, американцы, обосновывая свою грандиозную учебную программу, вновь заговорили об этих туннелях 30-летней давности.



Между тем, по мнению специалистов, существующие укрепрайоны в горной местности могут оказаться практически непреступными. Строго говоря, подземная система обороны является для США вторым после ракетно-ядерного щита препятствием для нападения на КНДР.



Однако, в отличие от него, отнюдь не непреодолимым, о чем и свидетельствует запущенная программа подготовки. И если ядерное разоружения Пхеньяна состоится, гибель страны будет предрешена: яростное сопротивление на земле и под землей ее только отсрочит.







Остается надеяться, что руководство Северной Кореи это понимает. Строго говоря, подземная система обороны является для США вторым после ракетно-ядерного щита препятствием для нападения на КНДР.Однако, в отличие от него, отнюдь не непреодолимым, о чем и свидетельствует запущенная программа подготовки. И если ядерное разоружения Пхеньяна состоится, гибель страны будет предрешена: яростное сопротивление на земле и под землей ее только отсрочит.Остается надеяться, что руководство Северной Кореи это понимает.

