«Подъём Китая и более активные действия России»: какие вызовы для НАТО выделил Столтенберг

«Решительное» поведение России, подъём Китая, а также их совместные действия представляют серьёзные вызовы для стран НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. По его словам, Россия и Китай всё теснее работают вместе, в том числе проводя военные учения. Он добавил, что блок продолжает адаптироваться под вызовы со стороны Москвы и Пекина. Эксперты отмечают, что альянс всегда считал Россию экзистенциальным врагом, а Китай оказался в списке «угроз» из-за роста его военного бюджета. По словам аналитиков, заявления о вызовах, исходящих от этих двух стран, необходимы, чтобы оправдать триллионные расходы на содержание блока.

Укрепление Китая, а также «решительное» поведение России является вызовом для стран НАТО. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в ходе мероприятия, на котором был представлен годовой отчёт о деятельности блока за 2020 год.

«Россия начинает действовать всё более решительно. Она несёт ответственность за агрессивные действия в отношении своих соседей, как было в случае Украины и Грузии, за гибридные атаки и кибератаки против членов НАТО, а также за попытки вмешательства во внутренние политические процессы. Одновременно с этим происходит сдвиг глобального баланса сил, вызванный подъёмом Китая. Мы также отмечаем, что Китай и Россия всё более тесно сотрудничают и проводят совместные военные учения», — отметил Столтенберг в ходе пресс-конференции.

«Эти вызовы имеют определяющее значение для НАТО и будущего альянса, — отметил генсек. — И потому очень важно, чтобы НАТО и дальше адаптировалось и реагировало на всё более сложную ситуацию в сфере безопасности, обусловленную как подъёмом Китая, так и более активными действиями России».

В годовом отчёте Столтенберга также отмечается, что страны НАТО обеспокоены «дестабилизирующей политикой России и её провокационной военной деятельностью вблизи границ Североатлантического альянса, а также её обычными и гибридными операциями, в том числе в Ливии, Сирии и на Украине».

Столтенберг подчеркнул, что в новой стратегии «НАТО-2030», которую представят на саммите блока в этом году, будет изложен новый подход к России.

Стоит отметить, что в конце 2020 года Столтенберг заявил, что НАТО не рассматривает Россию как источник непосредственной военной угрозы. Также он отмечал, что, хотя Китай и не является противником альянса, подъём этого азиатского государства создаёт проблемы для НАТО.

Стратегии и расходы

Напомним, что Столтенберг в 2021 году неоднократно заявлял о вызовах странам НАТО со стороны России и Китая.

Например, об этом говорилось в январском докладе председателя военного комитета блока Стюарта Пича.

«Генеральный секретарь НАТО призвал членов альянса продолжить наращивание оборонных расходов и инвестиций в современные виды вооружений, а также обеспечить готовность наших вооружённых сил противостоять таким вызовам, как агрессия со стороны России, терроризм и риски, обусловленные подъёмом Китая», — отмечалось в его докладе.

Российские и китайские военные на учениях

РИА Новости

© Александр Кондратюк

Стоит отметить, что в годовом отчёте о деятельности НАТО за 2020 год отмечается, что военные расходы всех стран блока выросли на 3,9%, несмотря на негативное влияние пандемии на экономику. Отмечается, что суммарные оборонные расходы альянса составили $1,107 трлн. При этом траты членов НАТО на закупки новых вооружений составили 11,6% всех расходов.

В феврале Столтенберг предложил обновить стратегическую концепцию НАТО от 2010 года, так как она не учитывает усиление Китая и новый подход в отношениях с Россией.

«В 2010 году мы приняли стратегическую концепцию, которая отлично нам послужила. Однако с тех пор ситуация в сфере безопасности, с которой мы сталкиваемся, претерпела кардинальные изменения. Например, в нынешнем варианте концепции не учитывается смещение баланса сил и связанные с подъёмом Китая последствия для безопасности», — отмечалось в его заявлении.

Кроме того, во время Мюнхенской конференции по безопасности Столтенберг заявил, что Россия и Китай якобы являются авторитарными режимами, которые «бросают вызов» существующему миропорядку и «пытаются переписать правила под свои интересы». Защитниками этого порядка, по словам генсека НАТО, являются Европа и США.

Он добавил, что рост Китая может иметь последствия для коллективной безопасности и процветания союзников, поэтому альянс должен углубить сотрудничество с Австралией и Японией.

Подобные заявления Столтенберга прокомментировали в Пекине.

«Я считаю, что это очередная демонстрация менталитета холодной войны», — заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин ТАСС.

Хуа Чуньин добавила, что Пекин является строителем глобального мира и продолжит твёрдо идти по пути мирного развития.

Дипломат выразила надежду, что НАТО будет открыто смотреть на развитие Китая, так как в современном мире менталитет холодной войны никуда не приведёт.

Новые «вызовы»

Заявления руководства альянса о «вызовах» странам НАТО со стороны России не остались незамеченными и в Москве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призыв Столтенберга к обновлению стратегической концепции НАТО из-за России и Китая, отметила, что альянс продолжает искать для себя угрозу извне, вместо того чтобы стремиться к урегулированию кризиса в отношениях с другими странами.

Российский дипломат подчеркнула, что в блоке принципиально не хотят объективно оценивать свою роль в кризисе двусторонних отношений.

«Мы неоднократно за последние годы представляли на рассмотрение инициативы, которые были направлены на поиск путей выхода из этого кризиса, в частности снижение напряжённости, создание подлинно равноправной системы европейской и евро-атлантической безопасности. Всё это осталось без какой-либо внятной реакции», — напомнила официальный представитель МИД России.

Она также добавила, что деятельность созданного в 2002 году Совета Россия — НАТО была заморожена не по российской инициативе.

Член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков в разговоре с RT отметил, что «угроза» со стороны России и Китая — надуманная.

«Для НАТО Россия всегда была экзистенциальным врагом, а Китай Столтенберг добавил в список вызовов, потому что за последние 10—15 лет эта страна на порядок увеличила свой военный бюджет», — отметил эксперт.

По его словам, сегодня НАТО — во многом не военная, а финансовая организация, которая зарабатывает в год примерно триллион долларов, и большая часть этих средств уходит на содержание бюрократического аппарата. Для этого и нужны мотивирующие заявления о «вызовах» со стороны России и Китая.

«Чем большее стран-участниц находится в альянсе, тем более неповоротлива структура и тем менее она становится эффективна. В то же время чем больше разрозненности, надуманных угроз, тем больше стран начинают задумываться о том, что 2% от ВВП уходит в никуда, и задаваться вопросом о создании собственной эффективной армии», — заключил Сергей Судаков.

Штаб-квартира НАТО

Reuters

© Francois Lenoir

По словам руководителя Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимира Батюка, появление Китая вместе с Россией в списке вызов Североатлантического альянса говорит о том, что организация полностью повторяет доктрину Соединённых Штатов.

«Трудно представить, чтобы Китай каким-то образом угрожал военной безопасности НАТО. Но в данном случае Столтенберг озвучивает стратегическую установку Вашингтона, в соответствии с которой Китай и Россия — враги номер один для безопасности США», — пояснил политолог.

Генсек альянса находится в сложном положении, поскольку он должен представлять интересы самых разных стран альянса, где по этому вопросу нет никакого единодушия, подчеркнул Владимир Батюк.

«Среди европейских союзников США есть группа стран Восточной Европы, которая выполняет все их поручения. Но в то же время Западная и Южная Европа имеет совершенно другое представление об угрозах национальной безопасности», — рассказал эксперт.

В НАТО есть государства, которые видят в России и Китае потенциальных торговых и экономических партнёров, отметил Владимир Батюк.

«Например, многие страны ЕС рассматривают соглашение с Китаем об инвестициях как прелюдию к договору о зоне свободной торговли. Европейцы видят в этом серьёзные экономические перспективы, и отказываться от этого из-за позиции США они не готовы», — считает политолог.

По словам Владимира Батюка, НАТО находит для себя новые «вызовы», чтобы придать легитимности существованию блока времён холодной войны.

«Существование НАТО могло быть понятным в 1980-х годах, когда советские войска находились в Восточной Германии. Но сегодня ситуация иная, представления о военной угрозе серьёзно изменились, и в этих условиях трудно обеспечить монолитное и нерушимое единство Североатлантического альянса», — заключил эксперт.