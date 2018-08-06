«Подыгрывают американскому истеблишменту»: посольство России в США упрекнуло Госдеп в «мегафонной дипломатии»

В российском посольстве в Вашингтоне с сожалением отметили, что американское внешнеполитическое ведомство вместо работы над нормализацией двусторонних отношений продолжает прибегать к «мегафонной дипломатии». В дипмиссии уверены, что таким образом Госдеп фактически потакает тем политическим силам, которые в своих интересах раскручивают тему «российского вмешательства». Ранее официальный представитель Госдепартамента Соединённых Штатов Хезер Науэрт прокомментировала вызов российского дипломата Дмитрия Жирнова к замгоссекретаря Уэссу Митчеллу. Она потребовала от временного поверенного в делах России в США «ответа за агрессивное вмешательство» во внутренние дела государства.

Российское посольство в Вашингтоне выразило сожаление тем фактом, что внешнеполитическое ведомство США продолжает прибегать к «мегафонной дипломатии», вместо того чтобы работать над нормализацией двусторонних отношений. Так в дипмиссии отреагировали на манеру, в которой официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт прокомментировала вызов временного поверенного в делах России в США Дмитрия Жирнова к замгоссекретаря Уэссу Митчеллу.

Речь идёт вот об этом сообщении Науэрт в Twitter: «Помощник госсекретаря Митчелл вызвал российского временного поверенного Жирнова, чтобы потребовать ответа за попытки Кремля использовать аккаунты в социальных сетях для продвижения вопиющих идей, направленных на усиление противоречий в обществе США. Мы не потерпим этого агрессивного вмешательства».

«В подаче госпожи Науэрт, от нашего дипломата потребовали «ответа за агрессивное вмешательство России» в американские внутренние дела. О каком ответе может идти речь, если сам предмет обвинений не существует в принципе?» — заявили в посольстве.

Там подчеркнули, что за последние два года — с момента возникновения в США тренда о якобы имевшем место «российском вмешательстве» в президентские выборы — Москва на всех возможных уровнях «развенчивала абсолютную несостоятельность подобных инсинуаций». Более того, ни единого доказательства подобных обвинений так и не было представлено.

«Какого ответа от нас ждут на взятые с потолка публикации в СМИ, вроде сообщений о блокировке социальной сетью Facebook 32 аккаунтов в результате внутренней цензуры, навязанной интернет-компании американскими политиками под лозунгами борьбы с «российской угрозой?» — поинтересовались в посольстве.

«Можем только высказать сожаление в связи с тем, что Госдепартамент в очередной раз скатывается к «мегафонной дипломатии», — отмечается в заявлении.

«По факту получается, что внешнеполитическое ведомство подыгрывает тем силам в американском истеблишменте, которые раскручивают в собственных интересах тему «вмешательства России» в политические процессы в США. Видимо, отсюда и не совсем этичное желание предать гласности в тенденциозном свете содержание дипломатических контактов», — говорится в сообщении.

В заключение российские дипломаты призвали американских коллег сосредоточить усилия на взаимоуважительной и профессиональной работе, направленной на стабилизацию и нормализацию отношений между двумя странами.

Напомним, 31 июля стало известно, что технологический гигант Facebook удалил 32 аккаунта в социальных сетях Facebook и Instagram, которые были замечены в «скоординированной деятельности по распространению недостоверной информации» в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в США. Данные об аккаунтах были переданы конгрессу и другим компетентным органам.

При этом в самой компании отметили, что не смогли установить, кто именно может стоять за подозрительными профилями в соцсетях, и отказались давать оценку «политическим мотивам группы, которая стоит за этой деятельностью».

Однако в конгрессе США сразу приписали «подозрительную деятельность» России, несмотря на то что в удалённых аккаунтах содержались, например, критика Дональда Трампа, призывы выйти на митинг против ультраправого марша, феминистские высказывания и сообщения про индейцев.

Приветствовали решение Facebook об удалении ряда аккаунтов и в Госдепартаменте США: там написали, что «аплодируют компании Марка Цукерберга» за пресечение деятельности, «направленной на усиление противоречий в американском обществе». Ответственность за эту деятельность была возложена на Россию и «других враждебных игроков».

В свою очередь, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал смешными выводы сенатского комитета по разведке о возможности повлиять на выборы с помощью мемов. Там, напомним, обвинили Россию в попытках манипулировать мнением американцев, используя соцсети по принципу «меньше новостей и больше мемов».

«Мне просто смешно, когда я слышу, что смешными картинками пытаются подорвать американскую демократию. Это, по-моему, уже проявления какой-то запредельной паранойи, несолидно для американских законодателей раздувать подобные сенсации из ничего, на пустом месте. Не мы выдумывали социальные сети, не мы настаивали, чтобы они были открыты для любого желающего. Вот желающих, видимо, находится слишком много», — сказал Лавров.

При этом позднее глава Нацразведки США Дэн Коутс в ходе брифинга в Белом доме заявил, что разведсообщество продолжает фиксировать «широкомасштабную российскую кампанию», направленную на разделение и ослабление США. Вместе с тем, он также добавил, что есть и другие страны, заинтересованные в том, чтобы повлиять на политическую обстановку в Соединённых Штатах.

Новый тренд в вопросах возможного вмешательства в американские выборы окончательно закрепил президент США, который во время выступления в Огайо 4 августа заявил, что на политику Вашингтона пытается влиять не только Москва, но и другие международные игроки. В частности, Пекин и Пхеньян.

Он также напрямую обвинил Китай в попытках влияния на американских политиков, чтобы те выступили против ведущейся торговой войны.

....China, which is for the first time doing poorly against us, is spending a fortune on ads and P.R. trying to convince and scare our politicians to fight me on Tariffs- because they are really hurting their economy. Likewise other countries. We are Winning, but must be strong! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 августа 2018 г.

«Китай, у которого впервые дела идут хуже, чем у нас, тратит огромные деньги на рекламу и пиар, пытаясь убедить и запугать наших политиков, чтобы они выступили против пошлин, которые я ввожу, потому что они действительно вредят китайской экономике, как и экономикам других стран. Мы побеждаем, но нам нужно быть сильными!» — заявил Трамп.

При этом американский лидер указал на то, что введённые пошлины на импорт показывают свою высокую эффективность. По словам Трампа, только за последние четыре месяца китайский рынок упал на 27%, что вынудило Пекин начать переговорный процесс.

В свою очередь, глава китайского МИД Ван И отметил, что звучащие из Вашингтона утверждения о слабости экономики Китая по меньшей мере не соответствует действительности.

«Состояние экономики Китая очевидно всему международному сообществу. Ежегодно наш вклад в развитие мировой экономики составляет около 30%. Это столько же, сколько США, Япония и Европа вкладывают вместе», — заявил дипломат на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Сингапуре.