Подвохи в договорах и не только: Опрос показал, как риелторы чаще всего обманывают клиентов в России

Судя по данным социологического опроса, больше половины (58%) жителей России когда-либо обращались за помощью агентов по недвижимости. При этом почти половина (45%) из тех, кто имел дело с риелторами, жалуются на обман.

Чаще всего, отмечает ТАСС, речь идёт об отказе риелторов выполнять свои обязательства в полном объеме - это происходило в 60% случаев. 42% респондентов, имевших дело с агентами, считают, что те завысили своё вознаграждение.

23% недовольных клиентов говорят о подвохах в договорах. Кроме того, почти в четверти (22%) случаев риелторы пытались продать или сдать помещение, которое на самом деле не продавалось и не было предназначено для аренды.

При этом 36% клиентов отдали риелторам 2% от сделки, ещё 31% заплатили пределах 5%, а каждый пятый из тех, кто обращался к агентам, в итоге отдал им больше 10% от цены заключённой сделки.

В опросе, который проводился проектом "Недвижимость Mail.ru", приняли участие почти 6000 человек.