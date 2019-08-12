|
Подвохи в договорах и не только: Опрос показал, как риелторы чаще всего обманывают клиентов в России
12 августа 2019, 06:39 • 43 • Политика
Опрос показал, что почти половина российских граждан, которые обращались за помощью риелторов, столкнулись с обманом. Речь идёт о подвохах в договорах и не только.
Судя по данным социологического опроса, больше половины (58%) жителей России когда-либо обращались за помощью агентов по недвижимости. При этом почти половина (45%) из тех, кто имел дело с риелторами, жалуются на обман.
Чаще всего, отмечает ТАСС, речь идёт об отказе риелторов выполнять свои обязательства в полном объеме - это происходило в 60% случаев. 42% респондентов, имевших дело с агентами, считают, что те завысили своё вознаграждение.
23% недовольных клиентов говорят о подвохах в договорах. Кроме того, почти в четверти (22%) случаев риелторы пытались продать или сдать помещение, которое на самом деле не продавалось и не было предназначено для аренды.
При этом 36% клиентов отдали риелторам 2% от сделки, ещё 31% заплатили пределах 5%, а каждый пятый из тех, кто обращался к агентам, в итоге отдал им больше 10% от цены заключённой сделки.
В опросе, который проводился проектом "Недвижимость Mail.ru", приняли участие почти 6000 человек.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
43
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 августа 2019, 15:24
|
07 августа 2019, 09:39
|
11 августа 2019, 01:24
|
06 августа 2019, 14:09
|
08 августа 2019, 14:54
|
07 августа 2019, 03:09
|
08 августа 2019, 11:24