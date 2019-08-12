Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Массовое помешательство»: как в деле о гибели американского миллиардера Эпштейн...
Миллионы на порохоботов. Операция "отмазывание" провалена
Банки начали продавать квартиры с жильцами
Новые горизонты для закрытых клубов Старого Света. Константин Черемных
Главная / Политика

Подвохи в договорах и не только: Опрос показал, как риелторы чаще всего обманывают клиентов в России

12 августа 2019, 06:39  •  43 • Политика
Опрос показал, что почти половина российских граждан, которые обращались за помощью риелторов, столкнулись с обманом. Речь идёт о подвохах в договорах и не только.
Судя по данным социологического опроса, больше половины (58%) жителей России когда-либо обращались за помощью агентов по недвижимости. При этом почти половина (45%) из тех, кто имел дело с риелторами, жалуются на обман.
Чаще всего, отмечает ТАСС, речь идёт об отказе риелторов выполнять свои обязательства в полном объеме - это происходило в 60% случаев. 42% респондентов, имевших дело с агентами, считают, что те завысили своё вознаграждение.
23% недовольных клиентов говорят о подвохах в договорах. Кроме того, почти в четверти (22%) случаев риелторы пытались продать или сдать помещение, которое на самом деле не продавалось и не было предназначено для аренды.
При этом 36% клиентов отдали риелторам 2% от сделки, ещё 31% заплатили пределах 5%, а каждый пятый из тех, кто обращался к агентам, в итоге отдал им больше 10% от цены заключённой сделки.
В опросе, который проводился проектом "Недвижимость Mail.ru", приняли участие почти 6000 человек.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



43
Источник
Похожие новости
12 августа 2019, 00:09
Отец погибшей трехлетней девочки: Моя дочь не болела
11 августа 2019, 15:39
В Совфеде обвинили зарубежные силы в манипулировании митингующими на акции 10 августа
12 августа 2019, 03:24
Поющие на митинге: к протесту в Москве подключились рэперы
11 августа 2019, 11:09
Украинские силовики заподозрили танкер "Мрия" в поставках для Черноморского флота
11 августа 2019, 14:24
В Госдуме ответили на протесты МИД Украины из-за визита Путина в Крым
11 августа 2019, 20:54
Секретарь совета безопасности Ингушетии написал заявление об отставке
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 августа 2019, 15:24
Новый фронт в Прибалтике или на Азовском море? В США испугались конфликта с Россией на фоне митингов в Москве - СМИ
07 августа 2019, 09:39
"Отдам доказательства Малайзии и России": Немецкий детектив "припугнул" следователей по делу МН17
11 августа 2019, 01:24
Золотая афера «хозяев денег» близка к своему концу
06 августа 2019, 14:09
"Пролив за пролив": Президент Ирана поставил США ультиматум по санкциям
08 августа 2019, 14:54
"Война начнется с новой силой": Полковник заговорил о скорой "страшной бойне" в Донбассе
07 августа 2019, 03:09
"Ждали увеличения турпотока из России, но...": Грузия подсчитала убытки
08 августа 2019, 11:24
Трое погибли и 44 пострадали: что известно о ДТП с участием автобуса в Краснодарском крае
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.