Подводный компонент ЧФ поставил на уши противолодочную авиацию ВМС США близ Кипра. Что происходит в Восточном Средиземноморье? • 128 • Аналитика

В то время как предметом пристального внимания многочисленных отечественных военно-аналитических и новостных порталов и Telegram-каналов на протяжении последних нескольких суток продолжали оставаться детали завершающего этапа морской фазы многонациональных военно-морских учений Объединённых ВМС НАТО и военно-морских сил стран — прихвостней Североатлантического альянса «See Breeze 2020», а также вполне рядового финального военно-воздушного учения с задействованием противолодочного самолёта P-8A «Poseidon» (АвБ Сигонелла, Италия), звена многоцелевых истребителей F-16C/D Block 40 (АвБ Авиано, Италия), пары воздушных танкеров KC-135R (авиабаза Морон, Испания) и ударно-разведывательного БПЛА MQ-9A «Reaper» (12-я АвБ ВВС Польши «Мирославец»), куда более весомое для экспертного анализа событие имело место 3 августа 2020 года в нейтральном воздушном пространстве над Восточным Средиземноморьем.





От оптико-электронной разведки до поиска «Варшавянки». Операторам «Посейдонов» пришлось попотеть

В частности, по данным онлайн-портала мониторинга регионального и глобального воздушного трафика «PlaneRadar», 3 августа, примерно в 100 км от южных воздушных рубежей Кипра было зафиксировано оперирование одновременно трёх дальних противолодочных самолётов P-8A «Poseidon» с функционирующими транспондерами типа A3H-B, два из которых привычным маршрутом проследовали к северо-западным воздушным рубежам Сирийской Арабской Республики над провинциями Тартус и Латакия для осуществления стратегической оптико-электронной разведки авиабазы «Хмеймим» и её окрестностей на предмет активности тактической авиации авиационной бригады оперативного назначения ВКС России и вероятного развёртывания дополнительных зенитно-ракетных средств, предназначенных для формирования более мощного эшелонированного противоракетного «зонтика» над авиабазой. Между тем хорошо известно, что для осуществления рядовой оптико-электронной разведки военной инфраструктуры АвБ «Хмеймим» и 720-го пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе командование ВМС США в Европе и Африке традиционно задействовало лишь один дальний противолодочный самолёт P-8A «Poseidon», оснащённый турельным мультиспектральным оптико-электронным комплексом MX-20HD.



Обладая средневолновым инфракрасным (3—5 мм), дневным телевизионным и низкоуровневым телевизионным каналами визирования с оптическим зумом порядка 75X (и возможностью дополнительного цифрового увеличения до 200—250X), даже один оптико-электронный комплекс MX-20HD при условии высокой метеорологической дальности видимости способен предоставить операторскому составу «Посейдона» исчерпывающую информацию о любых изменениях на объекте разведки (от факта развёртывания дополнительных средств ПВО до определения модификаций самолётов тактической авиации и идентификации ракетно-бомбового вооружения на их узлах подвески). Возникает вполне логичный вопрос: что заставило штаб-квартиру командования ВМС США в Европе и Африке отправить в нейтральное воздушное пространство над Восточным Средиземноморьем одновременно три «Посейдона»?



Вполне очевидно, что в данном случае речь идёт о выполнении «Посейдонами» не только оптико-электронной разведки, но и о применении данных машин непосредственно по прямому назначению — осуществлению гидроакустической разведки, заключающейся в мониторинге подводного пространства на предмет присутствия субмарин вероятного противника, обладающих сверхмалой акустической сигнатурой. Предметом интереса операторов-гидроакустиков трёх P-8A «Poseidon» вполне могла стать одна из шести малошумных дизель-электрических подлодок пр. 636.3 «Варшавянка» 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота, которая в режиме «подкрадывания» приблизилась к авиабазе Королевских ВВС Великобритании Акротири (Кипр) для оценки оперативности средств противолодочной обороны ОВМС НАТО. Об этом свидетельствует маршрут барражирования одного из трёх «Посейдонов», отраженный на карте ресурса «PlaneRadar»



Логично предположить, что вычислить местоположение субмарины данного проекта было весьма затруднительно даже при помощи определённого количества продвинутых радиогидроакустических буёв ANSSQ-125 MAC, AN/SSQ-62D/E DICASS и AN/SSQ-101B ADAR направленного и ненаправленного действия, оснащённых высокочувствительными гидрофонами и способными функционировать в активном и пассивном режимах.



Для обнаружения «Варшавянки» в активном режиме дистанция между разведываемой субмариной и звукоизлучающим источником (сбрасываемым с противолодочного самолёта взрывпакетом либо интегрированным в РЭО буя звукоизлучающим модулем) должна быть минимальной (и это не учитывая фактора сложного донного рельефа, обеспечивающего возможность сокрытия подлодки от излучения буя). Что же касается пассивного режима пеленгования посредством РГБ, то вскрыть местоположение ДЭПЛ пр. 636.3, обладающей акустической шумностью порядка 30—35 дБ в режиме «подкрадывания» получится на удалении порядка 5—7 км (в ближней зоне конвергенции / акустической освещенности). Данные показатели могут варьироваться в зависимости как от естественной гидрологической обстановки, так и от интенсивности судоходного трафика в данном районе Средиземного моря, изобилующего побочными акустическими шумами от вращающихся винтов (включая эффект кавитации и т.д.).



Как видите, специфика обнаружения даже одиночной сверхмалошумной ДЭПЛ класса «Варшавянка» посредством противолодочной авиации ОВМС НАТО требует детального и перманентного мониторинга каждого квадратного километра целевого района моря с задействованием значительного количества радиогидроакустических буёв, а также датчиков магнитных аномалий, размещённых на борту далеко не одного патрульного противолодочного самолёта P-8A. В то время как предметом пристального внимания многочисленных отечественных военно-аналитических и новостных порталов и Telegram-каналов на протяжении последних нескольких суток продолжали оставаться детали завершающего этапа морской фазы многонациональных военно-морских учений Объединённых ВМС НАТО и военно-морских сил стран — прихвостней Североатлантического альянса «See Breeze 2020», а также вполне рядового финального военно-воздушного учения с задействованием противолодочного самолёта P-8A «Poseidon» (АвБ Сигонелла, Италия), звена многоцелевых истребителей F-16C/D Block 40 (АвБ Авиано, Италия), пары воздушных танкеров KC-135R (авиабаза Морон, Испания) и ударно-разведывательного БПЛА MQ-9A «Reaper» (12-я АвБ ВВС Польши «Мирославец»), куда более весомое для экспертного анализа событие имело место 3 августа 2020 года в нейтральном воздушном пространстве над Восточным Средиземноморьем.В частности, по данным онлайн-портала мониторинга регионального и глобального воздушного трафика «PlaneRadar», 3 августа, примерно в 100 км от южных воздушных рубежей Кипра было зафиксировано оперирование одновременно трёх дальних противолодочных самолётов P-8A «Poseidon» с функционирующими транспондерами типа A3H-B, два из которых привычным маршрутом проследовали к северо-западным воздушным рубежам Сирийской Арабской Республики над провинциями Тартус и Латакия для осуществления стратегической оптико-электронной разведки авиабазы «Хмеймим» и её окрестностей на предмет активности тактической авиации авиационной бригады оперативного назначения ВКС России и вероятного развёртывания дополнительных зенитно-ракетных средств, предназначенных для формирования более мощного эшелонированного противоракетного «зонтика» над авиабазой. Между тем хорошо известно, что для осуществления рядовой оптико-электронной разведки военной инфраструктуры АвБ «Хмеймим» и 720-го пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе командование ВМС США в Европе и Африке традиционно задействовало лишь один дальний противолодочный самолёт P-8A «Poseidon», оснащённый турельным мультиспектральным оптико-электронным комплексом MX-20HD.Обладая средневолновым инфракрасным (3—5 мм), дневным телевизионным и низкоуровневым телевизионным каналами визирования с оптическим зумом порядка 75X (и возможностью дополнительного цифрового увеличения до 200—250X), даже один оптико-электронный комплекс MX-20HD при условии высокой метеорологической дальности видимости способен предоставить операторскому составу «Посейдона» исчерпывающую информацию о любых изменениях на объекте разведки (от факта развёртывания дополнительных средств ПВО до определения модификаций самолётов тактической авиации и идентификации ракетно-бомбового вооружения на их узлах подвески). Возникает вполне логичный вопрос: что заставило штаб-квартиру командования ВМС США в Европе и Африке отправить в нейтральное воздушное пространство над Восточным Средиземноморьем одновременно три «Посейдона»?Вполне очевидно, что в данном случае речь идёт о выполнении «Посейдонами» не только оптико-электронной разведки, но и о применении данных машин непосредственно по прямому назначению — осуществлению гидроакустической разведки, заключающейся в мониторинге подводного пространства на предмет присутствия субмарин вероятного противника, обладающих сверхмалой акустической сигнатурой. Предметом интереса операторов-гидроакустиков трёх P-8A «Poseidon» вполне могла стать одна из шести малошумных дизель-электрических подлодок пр. 636.3 «Варшавянка» 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота, которая в режиме «подкрадывания» приблизилась к авиабазе Королевских ВВС Великобритании Акротири (Кипр) для оценки оперативности средств противолодочной обороны ОВМС НАТО. Об этом свидетельствует маршрут барражирования одного из трёх «Посейдонов», отраженный на карте ресурса «PlaneRadar»Логично предположить, что вычислить местоположение субмарины данного проекта было весьма затруднительно даже при помощи определённого количества продвинутых радиогидроакустических буёв ANSSQ-125 MAC, AN/SSQ-62D/E DICASS и AN/SSQ-101B ADAR направленного и ненаправленного действия, оснащённых высокочувствительными гидрофонами и способными функционировать в активном и пассивном режимах.Для обнаружения «Варшавянки» в активном режиме дистанция между разведываемой субмариной и звукоизлучающим источником (сбрасываемым с противолодочного самолёта взрывпакетом либо интегрированным в РЭО буя звукоизлучающим модулем) должна быть минимальной (и это не учитывая фактора сложного донного рельефа, обеспечивающего возможность сокрытия подлодки от излучения буя). Что же касается пассивного режима пеленгования посредством РГБ, то вскрыть местоположение ДЭПЛ пр. 636.3, обладающей акустической шумностью порядка 30—35 дБ в режиме «подкрадывания» получится на удалении порядка 5—7 км (в ближней зоне конвергенции / акустической освещенности). Данные показатели могут варьироваться в зависимости как от естественной гидрологической обстановки, так и от интенсивности судоходного трафика в данном районе Средиземного моря, изобилующего побочными акустическими шумами от вращающихся винтов (включая эффект кавитации и т.д.).Как видите, специфика обнаружения даже одиночной сверхмалошумной ДЭПЛ класса «Варшавянка» посредством противолодочной авиации ОВМС НАТО требует детального и перманентного мониторинга каждого квадратного километра целевого района моря с задействованием значительного количества радиогидроакустических буёв, а также датчиков магнитных аномалий, размещённых на борту далеко не одного патрульного противолодочного самолёта P-8A. Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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