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Подводный автономный робот «Посейдон» вновь угрожает США

01 февраля 2019, 14:54  •  77 • Политика
Где-то явно что-то случилось, из-за чего потребовалось привлечь внимание американских правительственных аналитиков к угрозе самого выживания Штатов, если Россия будет вынуждена применить соответствующие системы вооружения
Автор:
Покровский Александр
Давайте будем откровенны: Россия слабее Америки. Не будем даже брать экономику, где разница, увы, в разы. Возьмём чисто военные аспекты. Исключив для остроты понимания «великого уравнителя» - ядерное оружие.
Военный и боевой потенциал сторон конфликта подсчитывается, в общем, быстро и без затруднений. Это азбука.
Мобилизационный потенциал опирается на численность населения. По ней 300-миллионные США обходят нас в два раза, а вместе с Европой как союзником по НАТО и Японией-Кореей-Австралией как союзниками по жизни - в девять-десять: на их стороне где-то около 1 млрд 250 млн народу.
Преимущество в обычных вооружённых силах и вооружениях - тоже значительное. Не подавляющее, но раза в три. По флоту - так и на порядок.
Инфраструктура. У нас армия в общем и целом замкнута в пределах национальных границ. У них - развёрнута по всепланетной сети военных баз, к тому же вплотную придвинутых к нашим границам. Одна лишь иллюстрация: наших стратегических Ту-95 (60 единиц) и Ту-160 (16 единиц) не хватит даже по одному на 10 аэродромов США и союзников, если поставить им стандартную, в общем, задачу нанесения бомбового удара по вражеским базам.
Отсюда вырастает преимущество в доступе к территории противника. Если опять же смотреть по гамбургскому счёту, то необходимо признать сразу: наши флоты из прилегающих акваторий не выйдут. Северный флот будет уничтожен ещё на траверзе острова Ян-Майен - и уж точно не пройдёт все эти Датские проливы и Фарерские острова. Тихоокеанский не вылезет из Японского моря, а если какая (единственная) подлодка и просочится из Авачинской бухты на Камчатке, то опять же - без ядерных ракет на борту она погоды не сделает.
В этом смысле американские возможности превосходят наши уже не в разы и не на порядки, а - бесконечно. Мурманск в двух шагах от члена НАТО Норвегии, Петербург - от члена НАТО Эстонии, Дальний Восток вполне непринуждённо блокируется 7-м флотом и обнуляется с территорий Кореи, Японии (что бы там Токио ни кряхтел насчёт своего нейтрального статуса) и немножко - с Гуама. Из Румынии крылатые ракеты «Томагавк» достанут до Москвы.
Фото: www.globallookpress.com
Словом, чтобы не строить далее сферического коня в вакууме безъядерного мира, просто завершим сей унылый обзор здравицей в честь русского ядерного оружия.
Проблема первого и последнего удара
Благодаря ядерному оружию мы можем спать спокойно. Действует принцип российской оборонной доктрины: ежели дела даже при конфликте с обычным оружием начнут оборачиваться реальными угрозами существованию, Россия применит ядерное оружие. И они там, супостаты то есть, просто сдохнут, как говорил наш президент.

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