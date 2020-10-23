«Подводные ракетоносцы»: как новые субмарины проекта «Варшавянка» усилят ВМФ России

Подводная лодка «Волхов» будет принята в состав российского Военно-морского флота 24 октября. Об этом сообщил официальный представитель ВМФ РФ капитан 1-го ранга Игорь Дыгало. Субмарины данного типа создаются в рамках проекта 636.3 «Варшавянка». Они предназначены для защиты морских баз, противодействия подводным и надводным кораблям противника, а также для поражения наземных целей. Как отмечают эксперты, одним из главных преимуществ подлодок проекта «Варшавянка» является их малая шумность, которая достигается за счёт уникальной конструкции судна.

Дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Волхов» войдёт в состав Военно-морского флота РФ 24 октября. Об этом сообщил в четверг официальный представитель ВМФ РФ капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.

«Подводная лодка «Волхов» — вторая в серии из шести кораблей, строящихся на «Адмиралтейских верфях» (Санкт-Петербург) для Тихоокеанского флота РФ — приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова будет принята в состав ВМФ России 24 октября», — сообщил Дыгало.

Он отметил, что торжественная церемония подъёма Андреевского флага пройдёт на территории предприятия-изготовителя.

Подводная лодка «Волхов» была заложена в 2017 годe. Спуск субмарины на воду состоялся в 2019 году.

Швартовые испытания подводной лодки начались в марте 2020 года. С 18 июня по 21 июля субмарина «Волхов» проходила заводские ходовые испытания, во время которых проверялись системы жизнеобеспечения, радиолокации и связи, а также гидроакустический комплекс. Судно успешно выполнило все погружения: системы корабля отработали в штатном режиме и подтвердили заявленные тактико-технические характеристики.

После этого военные и сотрудники верфи приступили к государственным испытаниям субмарины.

«Палтус» и «Варшавянка»

«Волхов» является вторым по счёту кораблём проекта 636.3 «Варшавянка» для Тихоокеанского флота. Головной корабль серии получил название «Петропавловск-Камчатский» и был передан ВМФ в ноябре 2019 года. В данный момент в цехах «Адмиралтейских верфей» строятся ещё две «Варшавянки»: «Магадан» и «Уфа».

Проект 636.3 — это модернизированная версия проекта 636 «Варшавянка», который, в свою очередь, является продолжением 877-й серии субмарин под названием «Палтус», разработанной в СССР в конце 1970-х годов.

Подводная лодка проекта 636.3

© Объединенная судостроительная корпорация

По сравнению с оригинальной версией проект 636.3 претерпел ряд существенных изменений.

«Подводные лодки модифицированного 636.3 проекта имеют более высокую (по сравнению с предыдущими проектами) боевую эффективность. Оптимальное сочетание акустической скрытности и дальности обнаружения целей, новейший инерциальный навигационный комплекс, современная автоматизированная информационно-управляющая система, мощное быстродействующее торпедно-ракетное вооружение обеспечивают мировой приоритет кораблей этого класса в области неатомного подводного кораблестроения», — говорится на сайте «Адмиралтейских верфей».

В общей сложности в СССР и РФ было построено около 70 подводных лодок проектов 636 и 877. Причём около 40 из них были поставлены на экспорт. В списке бывших и нынешних эксплуатантов подводных лодок данного класса, помимо России, числятся также Индия, Китай, Вьетнам, Иран, Алжир, Румыния и Польша.

Разработкой «Палтуса» и «Варшавянки» занималось Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» (Санкт-Петербург).

Как отмечается на сайте Объединённой судостроительной корпорации, субмарины данного типа предназначены «для уничтожения подводных лодок, надводных кораблей, судов и наземных целей противника».

К боевым задачам подлодок типа 636 относят также защиту побережья, военно-морских баз, коммуникаций и границ.

Главными достоинствами кораблей проекта 636 и его модификаций разработчики называют малошумность, мощное минно-торпедное и ракетное вооружение, хорошие бытовые условия экипажа и простоту обслуживания субмарины.

Надводное водоизмещение кораблей проекта 636 составляет 2 350 м³, предельная глубина погружения — 300 м, автономность плавания — 45 суток, дальность плавания в режиме работы двигателей под водой с усиленным запасом топлива и скоростью 7 узлов (около 13 км/ч) — 7,5 тыс. миль (около 14 тыс. км).

Длина подводной лодки составляет 73,8 м. Её корпус состоит из шести отсеков, которые отделяются друг от друга водонепроницаемыми перегородками. Это «позволяет оставаться на плаву при аварийном затоплении одного из отсеков, сохраняя при этом боеготовность», говорится на сайте «Адмиралтейских верфей».

Подводные лодки типа 636.3 оснащаются шестью торпедными аппаратами калибра 533 мм, а также несут ракетный комплекс «Калибр-ПЛ». Общее количество снарядов обоих типов на судне составляет 18 единиц.

«Подводные лодки проекта 636 способны наносить залповые ракетные удары из всех торпедных аппаратов по морским и наземным целям», — говорится на сайте судостроительной корпорации.

Впервые в истории корабли данного проекта приняли участие в боевых действиях в 2015 году, произведя пуск «Калибров» по объектам боевиков террористической группировки «Исламское государство»* на территории Сирии. Запуски по позициям ИГИЛ производились из подводного положения из акватории Средиземного моря.

Защита прибрежной зоны

Как отмечают эксперты, «Варшавянки» являются основой российского неатомного подводного флота.

«Они предназначены для работы в ближней зоне, охраны границ на Черноморском театре военных действий, на Севере и Тихом океане. Подобные корабли очень важны, так как обладают способностью дальнего обнаружения сил противника и применения оружия из прибрежной зоны. Это позволяет им предотвращать проникновение на территорию вражеских кораблей», — пояснил в беседе с RT контр-адмирал в отставке Герой России Всеволод Хмыров.

В свою очередь, военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что одним из главных преимуществ «Варшавянки» является её низкая шумность, из-за чего она получила неофициальное прозвище «чёрная дыра».

Подводная лодка «Волхов» во время испытаний

© Объединенная судостроительная корпорация

«Конструкция подводной лодки уникальна. Специальное покрытие и малошумные двигатели позволяют создать такие условия, при которых издаваемый субмариной шум сравним с естественным шумом океана. Не зря в НАТО её прозвали «чёрной дырой», — рассказал в беседе с RT Юрий Кнутов.

Как отмечают специалисты, наличие ракетного вооружения существенно расширяет возможности данных кораблей: из предназначенных для берегового охранения субмарин они фактически превращаются в «подводные ракетоносцы», способные поражать цели на расстоянии до 1,5 тыс. км.

«Крылатые ракеты «Калибр» уже показали свою высокую эффективность. А систему, с помощью которой из торпедного аппарата можно запускать разные типы снарядов, и вовсе можно назвать прорывной технологией. И Россия продолжает развивать это направление», — говорит Кнутов.

По его словам, об успешности проектов 877 и 636 красноречиво свидетельствует высокий интерес к ним со стороны иностранных государств, в том числе Индии и Китая.

«Наши подлодки пользуются успехом, потому что их крайне сложно обнаружить. Это и привлекает иностранных заказчиков. Сделать что-либо подобное в других странах пока не смогли», — подчеркнул Кнутов.

В свою очередь, Всеволод Хмыров отметил высокую надёжность российских субмарин.

«И Советский Союз, и Россия выпускали и продолжают выпускать очень надёжную, неприхотливую технику. У иностранных покупателей именно эти качества являются одними из основных при выборе производителя», — заключил аналитик.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.