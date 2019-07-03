Подводную лодку "Лошарик", на которой произошел пожар, готовили к выполнению ответственного задания

- Что это за подлодка?

- Лодки этого типа – корабли специального назначения. Они отличаются не только характеристиками, в данном случае это большая глубина погружения при относительно небольших размерах, но и оборудованием. Вооружения как такового они не несут, там нет торпед, крылатых ракет и других систем поражения, но есть множество оборудования, предназначенного для глубоководных работ, для запуска возможных подводных аппаратов необитаемых. Это позволяет лодке проводить различные разведывательные и специальные операции, работать на глубоководных коммуникациях в океане. Мы знаем, что континенты соединены по дну океана огромным количеством кабелей, по которым проходит информация, которые составляют физическую инфраструктуру сети интернет. Она может эти кабели разрушать, сажать на них системы перехвата информации, она может устанавливать собственные разведывательные системы, например, акустические, у военно-морских баз противника, и выполнять другие задачи как в военное, так и в мирное время.

- После трагедии возникла путаница с названием этого аппарата...

- Эти корабли засекречены. Есть они у большинства крупных флотов. Отличаются между собой, но так или иначе они подготовлены для выполнения подобных задач. Вот одним из этих кораблей и была подлодка АС-31, известная под прозвищем «Лошарик». АС-31 – это правильный индекс. АС-12, упоминаемый ранее, ошибочный. Название «Лошарик» - имя неофициальное. Это просто прижившееся прозвище. Оно связано с конструкцией лодки, которая представляет собой соединенные сферы, что позволяет за счет формы этих сфер выдерживать огромное давление на океанских глубинах. А сверху это все накрыто легким корпусом. Между легким корпусом и прочным там уже балластные цистерны и другое оборудование.

- Чем обусловливается такое количество капитанов первого ранга в экипаже?

- Все семь капитанов первого ранга не могли составлять экипаж лодки. Не бывает таких экипажей с таким количеством высокопоставленных офицеров. Это, очевидно, была группа офицеров из разных подразделений. Такое может быть в случае, если на борту лодки находится какая-то комиссия или группа руководства учениями, или, возможно, группа по испытанию какого-то нового оборудования. Может быть, лодку готовили к выполнению какого-то ответственного задания, и эти специалисты в больших званиях, с большими заслугами, собрались проверять ее готовность. Или там проводилось испытание какого-то нового оборудования, которое они контролировали как специалисты. Или отработка какой-то новой тактики действий, и это требовало присутствия специалистов, которые могли бы тоже наблюдать за этим учением для собственного опыта или для выдачи заключения по итогам. В обычное время не может быть столько высокопоставленных военных. Это означало выполнение какой-то задачи, требующей контроля большого количества специалистов, наблюдения или участия.

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