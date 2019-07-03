Подводная лодка "Лошарик" АС-31: характеристики и схема

Подлодка «АС-31» (по ошибке ее до сих пор именовали «АС-12»), строго говоря, подлодкой не является. По военно-морской классификации она проходит как атомная глубоководная станция проекта 10831. А все потому, что эта то ли субмарина, то ли батискаф не несет вооружения.

Моряки прозвали лодку «Лошарик». Ее корпус состоит из шести шарообразных титановых отсеков, расположенных внутри удлиненного корпуса «классической формы». Это придает конструкции сходство с персонажем советского мультфильма.

Все, что связано с «Лошариком», строго засекречено. Ведь аналог — подлодка NR-1 - есть только у ВМС США. Но NR-1 устарела, ее спустили на воду в 1969 году. К тому же американская серьезно уступает нашей станции в технических характеристиках. К примеру, «Лошарик» способен погружаться на глубину до 6 километров, в то время как NR-1 только на один километр.

ЧП на подводной лодке АС-31.Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Отсутствие вооружения не делает «АС-31» менее опасной. Наоборот, на недосягаемой для других глубине «Лошарик» способен разрушать размещенную на дне инфраструктуру, в том числе кабели, от которых зависит работа и Интернета, и сетей связи военного назначения вероятного противника. В современной гибридной войне эта способность может оказаться более мощным оружием, нежели ракеты и бомбы. Кроме того, «Лошарик» может устанавливать глубоководные мины. В том числе, как пишут некоторые СМИ, мины с ядерным зарядом.

Западных партнеров пугает и перспектива модернизации «АС-31» таким образом, чтобы подлодка смогла передвигаться по дну на колесах. Может ли «Лошарик» ездить так сейчас, точно не известно. Но у американской NR-1 выдвижные колеса были, так что, не исключено, есть они и у «АС-31». Двигаясь на колесах, глубоководная станция может оставаться невидимой и для акустических, и для магнитометрических средств обнаружения. В Пентагоне всерьез опасаются, что «Лошарик» может незаметно подкрасться и заложить мину где-нибудь у Манхэттена.

Впрочем, надо сказать, что «АС-31» самостоятельно не может перемещаться на дальние расстояния. В действий ее доставляет специальная субмарина-носитель. По данным СМИ, сейчас эта задача возложена на АПЛ «Оренбург».

О тактико-технических характеристиках «Лошарика» ввиду секретности известно мало. Как ранее сообщалось в СМИ, длина корпуса субмарины 40 метров, водоизмещение 2000 тонн, скорость хода в подводном положении — 40 узлов (74 километра в час). Экипаж «АС-31» - 25 человек, и это только офицеры. Запаса воздуха и продуктов достаточно на 2 месяца автономного плавания.

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