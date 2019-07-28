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Подвиг, ценою в жизнь: Как в России сохранить память о своих героях. Путин показал личный пример
28 июля 2019, 02:39 • 12 • Политика
Президент России Владимир Путин погрузился в батискафе на дно Финского залива. Таким образом он показал личный пример того, как в нашей стране чтят память погибших моряков-подводников, героев, которые своим беззаветным подвигом, ценой собственной жизни показали силу русского духа. Глава государства отметил, что поддерживает работы по поиску пропавших без вести военных, особо подчеркнув, что нашему обществу важно знать имена героев.
Ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин погрузился на дно Финского залива в подводном аппарате C-Explorer 3.11 для того, чтобы осмотреть затонувшую во время Великой Отечественной войны субмарину Щ-308 "Семга", а также установить мемориальную доску с именами подводников на корпус подлодки.
Напомним, субмарина "Семга", на борту которой находились 40 человек, затонула в конце октября 1942 года в результате взрыва немецкой мины. Место трагедии удалось обнаружить только в мае 2018 года в районе острова Большой Тютерс.
Как объяснил президент, на дне Балтийского моря и в других акваториях по-прежнему находятся объекты и тела моряков, которые считаются пропавшими без вести. Поэтому крайне важно продолжать работы по поиску, которые позволят увековечить память героев.
Личным примером глава государства показал, сколь трепетно в России относятся к собственной истории, к подвигу тех людей, кто не пощадил своей жизни ради Родины, кто, глядя в глаза смертельной опасности, выполнял свой долг, кто показал тот самый "русский дух" и несгибаемую волю.
Путин отдельно поблагодарил участников проекта "Поклон кораблям Великой Победы", благодаря усилиям которых были обнаружены места гибели 17 субмарин и 20 кораблей времен ВОВ и Первой мировой войны.
Люди познаются в деле
Как признался глава государства, погружаясь на морское дно в батискафе, он пытается понять цену труда граждан, которые работают везде - в воздухе, под водой и под землей. Кроме того, погружение в батискафе является важным символическим актом в отношении героически погибших моряков-подводников. Это особенно важно в преддверии празднования Дня ВМФ.
Поиски ведет Конюхов
Отметим, что работы по поиску затонувших кораблей ведутся и в других акваториях. Так, российский путешественник Федор Конюхов недавно совершил погружение на месте гибели линкора "Новороссийск" в Севастопольской бухте. Корабль до 1948 года входил в состав итальянского ВМФ под названием "Джулио Чезаре", после чего его передали в состав Черноморского флота.
29 октября 1955 года в результате взрыва линкор затонул на севастопольском рейде. Во время инцидента погибли более 800 человек.
"Я, как священник, перекрестил это место. Мы посмотрели, как и где он лежал", - цитирует слова путешественника РИА Крым.
Конюхов добавил, что у него возникло желание на месте гибели "Новороссийска" поставить двухметровый православный крест - как напоминание о трагедии. А в следующем году он планирует отправиться с экспедицией в Желтое море на место гибели легендарного броненосца "Петропавловск".
Гордиться победами!
Легендарный броненосец "Петропавловск", где находился русский адмирал Степан Макаров, 31 марта 1904 года подорвался на японских минах и затонул. В этой братской подводной могиле похоронены сотни русских моряков - около 670 матросов и офицеров, на этом же корабле погиб знаменитый художник Василий Верещагин. Спасти удалось порядка 80 человек. Шлюпки с других российских кораблей подобрали выживших, в числе которых оказались командир корабля капитана 1-го ранга Николай Яковлев и двоюродный брат Императора Николая II, Великий князь Кирилл Владимирович.
Наблюдавший гибель корабля с мостика шедшей следом "Полтавы" мичман Иван Ренгартен на страницах своего дневника поведал, что в те минуты пред ним предстала ужасная картина. После взрыва по правому борту "Петропавловск" сразу накренился и стал уходить носом в воду. Вслед за этим на корабле начали взрываться котлы и зарядные отделения мин.
В ходе своей экспедиции к месту гибели броненосца Конюхов намерен поднять останки павших героев. Если удастся поднять останки адмирала Макарова, то они будут перезахоронены в новом храме Минобороны РФ в Московской области.
При этом путешественник подчеркнул, что почета достойны все матросы и офицеры погибшего корабля, не только Макаров.
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