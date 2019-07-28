Подвиг, ценою в жизнь: Как в России сохранить память о своих героях. Путин показал личный пример

Ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин погрузился на дно Финского залива в подводном аппарате C-Explorer 3.11 для того, чтобы осмотреть затонувшую во время Великой Отечественной войны субмарину Щ-308 "Семга", а также установить мемориальную доску с именами подводников на корпус подлодки.

Напомним, субмарина "Семга", на борту которой находились 40 человек, затонула в конце октября 1942 года в результате взрыва немецкой мины. Место трагедии удалось обнаружить только в мае 2018 года в районе острова Большой Тютерс.

Как объяснил президент, на дне Балтийского моря и в других акваториях по-прежнему находятся объекты и тела моряков, которые считаются пропавшими без вести. Поэтому крайне важно продолжать работы по поиску, которые позволят увековечить память героев.

Личным примером глава государства показал, сколь трепетно в России относятся к собственной истории, к подвигу тех людей, кто не пощадил своей жизни ради Родины, кто, глядя в глаза смертельной опасности, выполнял свой долг, кто показал тот самый "русский дух" и несгибаемую волю.

- Это чрезвычайно важно. Скажу, может быть, вещь тривиальную: важно не для тех ребят, которые здесь покоятся на дне Финского залива, - особо отметил глава государства, - важно для нас, для будущих поколений. Потому что все должны знать: Россия своих героев не забывает.

Путин отдельно поблагодарил участников проекта "Поклон кораблям Великой Победы", благодаря усилиям которых были обнаружены места гибели 17 субмарин и 20 кораблей времен ВОВ и Первой мировой войны.

- Конечно, я уже сказал: одно дело, когда люди числятся пропавшими без вести, а другое дело, когда мы знаем их имена, и это очень важно, - сказал президент.

Люди познаются в деле

Как признался глава государства, погружаясь на морское дно в батискафе, он пытается понять цену труда граждан, которые работают везде - в воздухе, под водой и под землей. Кроме того, погружение в батискафе является важным символическим актом в отношении героически погибших моряков-подводников. Это особенно важно в преддверии празднования Дня ВМФ.

- И я считаю, что должен побывать там, где работают наши российские граждане, специалисты, посмотреть, как они это делают, - пояснил Владимир Путин, - чтобы лучше понять цену тому, чему многие из этих людей посвящают свою жизнь.

Поиски ведет Конюхов

Отметим, что работы по поиску затонувших кораблей ведутся и в других акваториях. Так, российский путешественник Федор Конюхов недавно совершил погружение на месте гибели линкора "Новороссийск" в Севастопольской бухте. Корабль до 1948 года входил в состав итальянского ВМФ под названием "Джулио Чезаре", после чего его передали в состав Черноморского флота.

29 октября 1955 года в результате взрыва линкор затонул на севастопольском рейде. Во время инцидента погибли более 800 человек.

"Я, как священник, перекрестил это место. Мы посмотрели, как и где он лежал", - цитирует слова путешественника РИА Крым.

Конюхов добавил, что у него возникло желание на месте гибели "Новороссийска" поставить двухметровый православный крест - как напоминание о трагедии. А в следующем году он планирует отправиться с экспедицией в Желтое море на место гибели легендарного броненосца "Петропавловск".

Гордиться победами!

Легендарный броненосец "Петропавловск", где находился русский адмирал Степан Макаров, 31 марта 1904 года подорвался на японских минах и затонул. В этой братской подводной могиле похоронены сотни русских моряков - около 670 матросов и офицеров, на этом же корабле погиб знаменитый художник Василий Верещагин. Спасти удалось порядка 80 человек. Шлюпки с других российских кораблей подобрали выживших, в числе которых оказались командир корабля капитана 1-го ранга Николай Яковлев и двоюродный брат Императора Николая II, Великий князь Кирилл Владимирович.

Наблюдавший гибель корабля с мостика шедшей следом "Полтавы" мичман Иван Ренгартен на страницах своего дневника поведал, что в те минуты пред ним предстала ужасная картина. После взрыва по правому борту "Петропавловск" сразу накренился и стал уходить носом в воду. Вслед за этим на корабле начали взрываться котлы и зарядные отделения мин.

- Палуба мгновенно была объята пламенем. Трубы и мачты сразу куда-то исчезли, корма выскочила из воды, винт левой машины заработал в воздухе, люди падали кучами, многие падали в винт, и их размалывало на наших глазах. "Петропавловск" погружался быстро - через 2 минуты после взрыва его уже совершенно не было видно, - говорится в описании.

В ходе своей экспедиции к месту гибели броненосца Конюхов намерен поднять останки павших героев. Если удастся поднять останки адмирала Макарова, то они будут перезахоронены в новом храме Минобороны РФ в Московской области.

При этом путешественник подчеркнул, что почета достойны все матросы и офицеры погибшего корабля, не только Макаров.