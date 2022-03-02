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Подвиг танкистов: Получили контузию, но спасли людей
02 марта 2022, 20:50 • 311 • Политика
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал про подвиг танкистов во время спецоперации на Украине. Русские военнослужащие получили контузию, но спасли людей.
Конашенков подчеркнул: русские солдаты и офицеры в ходе спецоперации проявляют мужество, отвагу и героизм. Ярким примером является подвиг танкистов.
Один из экипажей находился на передовом рубеже. Бойцы под командованием старшего сержанта Нимченко 40 минут били по бронетехнике противника. Им удалось уничтожить шесть танков и три БТР-80, ликвидировать свыше 90 националистов.
Другим танковым экипажем командовал командир танковой роты старший лейтенант Старостин. Солдаты столкнулись с противником, который существенно превосходил их по численности. Танкисты не позволили националистам прорваться к переправе, уничтожив более 100 человек. В бою были выведены из строя восемь украинских БТР-80.
- продолжил представитель Минобороны.
Он заверил, что ведомство и дальше будет рассказывать о подвигах и героизме русских бойцов.
Ранее Минобороны впервые обнародовало данные по потерям русской армии в ходе спецоперации на Украине. Названо число погибших и с украинской стороны.
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