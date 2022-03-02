Подвиг танкистов: Получили контузию, но спасли людей

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал про подвиг танкистов во время спецоперации на Украине. Русские военнослужащие получили контузию, но спасли людей.

Конашенков подчеркнул: русские солдаты и офицеры в ходе спецоперации проявляют мужество, отвагу и героизм. Ярким примером является подвиг танкистов.

Один из экипажей находился на передовом рубеже. Бойцы под командованием старшего сержанта Нимченко 40 минут били по бронетехнике противника. Им удалось уничтожить шесть танков и три БТР-80, ликвидировать свыше 90 националистов.

Другим танковым экипажем командовал командир танковой роты старший лейтенант Старостин. Солдаты столкнулись с противником, который существенно превосходил их по численности. Танкисты не позволили националистам прорваться к переправе, уничтожив более 100 человек. В бою были выведены из строя восемь украинских БТР-80.

В ходе боя российский танк был атакован американским ПТУР Javelin. Экипаж получил контузию, однако из боя не вышел. Убедившись в исправности техники, метким огнём были уничтожены ещё два танка противника,

- продолжил представитель Минобороны.

Он заверил, что ведомство и дальше будет рассказывать о подвигах и героизме русских бойцов.

Ранее Минобороны впервые обнародовало данные по потерям русской армии в ходе спецоперации на Украине. Названо число погибших и с украинской стороны.