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«Подвиг» пикетчика: вмешательство в дела РФ готовят в онлайн-лагерях

18 ноября 2019, 03:54  •  101 • Политика
Тренировочные лагеря в интернете стали новой технологией по вмешательству в дела РФ. Как сообщил «Известиям» первый зампред думской фракции «Единой России», член совета нижней палаты парламента Адальби Шхагошев, такие структуры с недавних пор используются странами Запада для координации НКО и общественных активистов. Делается это, утверждает депутат, с целью повышения градуса протеста в регионах и наращивания критических настроений в отношении власти. Чаще всего подобная активность исходит из США, Великобритании, Испании, Чехии и государств Прибалтики, отмечают в Госдуме. Чтобы противостоять этому, парламентарии намерены разработать поправки в УК. Эксперты считают, что в условиях информационной открытости эффективно бороться с вмешательством будет непросто.

Центры по подрыву

Как рассказал «Известиям» Адальби Шхагошев, в ближайшее время им будет подготовлен законопроект по противодействию организованной антироссийской деятельности в интернете. Речь идет о виртуальных лагерях, в которых ведется подготовка и координация людей и организаций, работающих на подрыв суверенитета страны.
— В 1990-е годы тренировочные лагеря создавались, чтобы засылать боевиков на Кавказ. Сейчас они перестроились, потому что в нынешних условиях вести открытое вооруженное сопротивление невозможно. Поэтому сегодня это виртуальные лагеря в интернете, координация и вербовка в которые идут через социальные сети, — рассказал парламентарий.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
По словам депутата, он намерен внести поправки в Уголовный кодекс России, где в настоящее время не предусмотрено наказание за подобную деятельность. Парламентарий отметил, что в числе субъектов, где чаще всего происходят попытки вмешательства, можно выделить Чечню, Ставропольский край, Северную Аланию — Осетию, Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию, Ингушетию, Дагестан и Татарстан, а также Новосибирскую, Омскую, Калининградскую, Псковскую и Мурманскую области, Москву и Санкт-Петербург.
Если говорить о странах, из которых идет управление этой деятельностью, прежде всего это США, Великобритания, Испания, Чехия, Эстония, Латвия и Литва, пояснил «Известиям» Адальби Шхагошев.
— Страны Прибалтики «настроены» на Калининград, Псков и Мурманск. Связь между ними можно назвать организованной работой. Эта схема используется по всему миру для организации массовых волнений. Россия сейчас достаточно устойчивая страна, которая эти удары выдерживает, — подчеркнул депутат.
Адальби Шхагошев подчеркнул: наиболее сильный иммунитет сегодня имеют регионы Северного Кавказа, в которых антироссийски настроенные НКО стали появляться еще в 1990-х. Сейчас и полпредство, и региональные власти СКФО оперативно реагируют на попытки такой деятельности, отметил депутат. В пример работы такой НКО он привел чешскую организацию «Человек в беде», 12 ноября признанную нежелательной в России.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
— Претензии к ней появились в 2004 году. Тогда в их офисе обнаружили шифровальные машины, которые занимались подделкой документов сотрудников правоохранительных органов. В одном из центров этой организации был убит помощник Шамиля Басаева (террорист, сторонник выхода непризнанной Чеченской Республики Ичкерия из состава РФ. — «Известия»), — рассказал депутат.
Депутат назвал деятельность этой НКО «классическим примером» аналогичных организаций.
— Она официально работает в четырех десятках стран. По направлению «Россия» используется тема продвижения прав человека. Это же направление развивается в Никарагуа, Ливии, Молдове и Приднестровье, — пояснил парламентарий и отметил, что другие организации могут использовать и иные темы — например, экологию или межконфессиональные проблемы.

Встречным потоком

В российском экспертном сообществе согласны, что проблема существует, однако единого мнения о том, как с ней бороться, пока нет.
— Современные реалии информационного пространства фактически обесценивают запретные механизмы как таковые. Если в конце XX века можно было просто запретить трансляцию или выход газет, то сегодня это невозможно, — сказал «Известиям» директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.
По его мнению, единственный вариант — создавать альтернативную повестку, которая будет идти встречным информационным потоком, но при этом не окажется искусственной.
— Хотелось бы, чтобы наши медиа больше концентрировались на положительных эпизодах, — отметил эксперт.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Он подчеркнул, что ряд восточноевропейских и прибалтийских стран неслучайно оказались в числе причастных к вмешательству. В некоторых из них проживает немалая доля русскоязычного населения, поэтому налаживать работу гораздо легче. Более того, в части перечисленных государств есть и внутриполитический заказ на соответствующую деятельность, считает Дмитрий Егорченков.
Однако, прежде чем обвинять кого-то во вмешательстве, нужно определить, что же подразумевается под этим термином.
— США и Евросоюз активно обвиняют в этом Россию, но что имеется в виду, непонятно. В одну кучу смешивают и телеканал RT, и «фабрики троллей», — отметил в беседе с «Известиями» программный директор российского совета по международным делам и клуба «Валдай» Иван Тимофеев. — Здесь очень важен вопрос доказательной базы. Мы требовали веских подтверждений от США, однако нам их не предоставили. Вполне логично, что Вашингтон на обвинения РФ выступит с соответствующим запросом.
Эксперт подчеркнул: когда речь идет о такой деликатной теме, есть риск, что всё сведется к поискам внешнего врага и в результате ответственность за недочеты будет перекладываться на иностранное вмешательство, а внутренние проблемы просто затушевываться.

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