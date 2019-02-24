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Подвергшийся критике украинский дуэт Anna Maria пригласили в Крым

24 февраля 2019, 15:09  •  101 • Украина
Глава крымской общественной палаты Григорий Иоффе заявил, что на полуострове будут рады видеть Анну и Марию Опанасюк (дуэт Anna Maria), которые подверглись критике после их слов о принадлежности Крыма.
 
©annamariaduet / instagram
 

Дует прошёл в финал украинского конкурса по отбору представителя на Евровидение-2019. В одном из интервью солисток спросили о принадлежности полуострова. Девушки заявили, что «умные люди» самостоятельно смогут сделать вывод относительно того, частью какой страны является полуостров, добавив, что не будут говорить тех слов, которые от них ждут.

После этого в финале отбора в субботу, 23 февраля, ведущий и члены жюри своими вопросами о принадлежности Крыма довели артисток до слёз.

«То, что эти две молодые исполнительницы не повелись на политическую провокацию, что они говорили очень искренне, не залезая в политические дебри, говорит о том, что они достойные и очень настоящие крымчанки», — сказал РИА Новости Иоффе.

По его мнению, теперь певицам предстоит пройти сквозь серьёзные неприятности на Украине.

«Но они должны помнить, что всегда смогут вернуться в Крым и будут здесь желанными людьми и крымчанками», — подчеркнул Иоффе.

Ранее СМИ сообщили, что Maruv победила в украинском национальном отборе на Евровидение-2019. 

Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Александра Кольцова заявила, что компания примет окончательное решение об участии певицы Maruv в конкурсе «Евровидение» в течение двух суток.

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