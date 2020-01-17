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Подвергшееся газовой атаке российское посольство в Ливане пришлось взять под охрану

17 января 2020, 16:39  •  105 • В мире
Полиция и армия взяли под свою охрану район столицы Ливана, где в эти дни идут акции протеста против правительства. А также посольство России, которое оказалось в эпицентре событий. На территорию дипмиссии попали две гранаты со слезоточивым газом. К счастью, никто в результате атаки не пострадал, сообщили СМИ.
Полиция и армия взяли под свой контроль район столицы Ливана, где идут акции протеста против правительства. Хотя ситуация и остаётся напряжённой после столкновений демонстрантов и правительства, передает "РИА Новости".
Ранее Царьград писал, что посольство России в Бейруте подверглось газовой атаке. Об этом сообщил журналистам советник-посланник Вячеслав Максудов.
Инцидент произошёл на улице Мар-Ильяс в разгар акций протеста в Ливане, которые не утихают с октября 2019 года. Митингующие требовали освобождения ранее арестованных активистов.
В итоге начались столкновения с правоохранительными органами. В ответ жандармы задействовали резиновые дубинки и гранаты со слезоточивым газом, две из которых попали на территорию российской дипмиссии. К счастью, никто не пострадал.
В пресс-службе дипмиссии отмечают: хотя посольство России и оказалось в эпицентре ЧП, объектом агрессии демонстрантов оно не является, пишет агентство.

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