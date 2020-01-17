Подвергшееся газовой атаке российское посольство в Ливане пришлось взять под охрану

Полиция и армия взяли под свой контроль район столицы Ливана, где идут акции протеста против правительства. Хотя ситуация и остаётся напряжённой после столкновений демонстрантов и правительства, передает "РИА Новости".

Ранее Царьград писал, что посольство России в Бейруте подверглось газовой атаке. Об этом сообщил журналистам советник-посланник Вячеслав Максудов.

Инцидент произошёл на улице Мар-Ильяс в разгар акций протеста в Ливане, которые не утихают с октября 2019 года. Митингующие требовали освобождения ранее арестованных активистов.

В итоге начались столкновения с правоохранительными органами. В ответ жандармы задействовали резиновые дубинки и гранаты со слезоточивым газом, две из которых попали на территорию российской дипмиссии. К счастью, никто не пострадал.

В пресс-службе дипмиссии отмечают: хотя посольство России и оказалось в эпицентре ЧП, объектом агрессии демонстрантов оно не является, пишет агентство.