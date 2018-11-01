«Подверглась нападению троих коллег»: что известно об изнасиловании сотрудницы уфимского МВД

В Уфе задержаны трое начальников полиции по обвинению в изнасиловании и избиении 23-летней подчинённой. Следственный комитет возбудил уголовное дело, к расследованию подключился столичный главк МВД. Между тем в местных СМИ появилась информация, что пострадавшая — якобы дочь руководителя силовых структур, предположительно замначальника регионального управления Росгвардии.

Насиловали и били

Управление СК по Республике Башкортостан расследует групповое изнасилование 23-летней девушки — дознавателя уфимского МВД. По предварительным данным, преступление совершили старшие коллеги пострадавшей. Следственный отдел СК по Уфе возбудил уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 131, п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ («Изнасилование и насильственные действия сексуального характера, совершённые группой лиц»).

«Первоначальными следственными действиями установлено, что в ночь с 29 на 30 октября 2018 года 23-летняя девушка подверглась нападению со стороны троих её коллег в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Подозреваемые уже задержаны. Ими оказались 51-летний начальник отдела МВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев, 50-летний начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев и 34-летний начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павел Яромчук.

Все трое уже уволены из органов. Об этом сообщили в МВД по республике Башкортостан. «Министром внутренних дел по Республике Башкортостан генерал-майором полиции Романом Деевым принято решение об увольнении троих руководителей подразделений республиканского МВД за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас полиция и СК выясняют обстоятельства случившегося и решают вопрос об избрании меры пресечения для задержанных.

С девушкой также проводится следственная работа, ей была назначена судебно-медицинская экспертиза. Согласно медицинскому заключению, у пострадавшей выявлены многочисленные ссадины и разрывы тканей — девушку не только насиловали, но и били. В уфимском отделе МВД отметили, что ей окажут необходимую психологическую помощь.

К расследованию подключился столичный главк МВД. В Уфу была направлена группа следователей, сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.

«Обсудить рабочие вопросы»

Согласно версии, приведённой местными СМИ со слов пострадавшей, вечером в понедельник, 29 октября, начальник отдела МВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев пригласил её зайти в один из кабинетов отдела — якобы обсудить рабочие вопросы. Девушка согласилась и проследовала за своим начальником.

По её словам, в кабинете находились ещё двое начальников полиции, которые распивали алкогольные напитки.

Потерпевшая утверждает, что подвыпившие мужчины напали на неё и насиловали до утра. При этом изнасилование сопровождалось избиением.

Утром следующего дня она пришла в Следственный комитет, где рассказала о произошедшем и написала на мужчин заявление.

История с домогательствами

Пострадавшая пришла работать дознавателем в правоохранительные органы Уфы менее года назад, после окончания Уфимского юридического института МВД России.

Как удалось выяснить RT, под описание пострадавшей сотрудницы МВД подходит 23-летняя Лилия С. (имя изменено), поступившая в Уфимский юридический институт в 2013 году. До 2017 года она проходила обучение на следственном факультете.

Бывшие одногруппники пострадавшей сотрудницы МВД вспоминают, что во время обучения с ней мало кто общался. По их словам, она вела себя заносчиво, поскольку якобы была дочерью замглавы Росгвардии по республике Башкортостан, который до этого более 10 лет возглавлял местный ОМОН. Источник RT подтвердил эту информацию.

Аналогичная информация появилась и в местных СМИ после того, как история с групповым изнасилованием попала в поле зрения журналистов. Предположительно, речь идёт о закруководителя ведомства, полковнике Иреке Сагитове, однако доказательств его родства с пострадавшей нет.

Представители Росгвардии отказываются комментировать ситуацию в Уфе, ссылаясь на проводимое расследование и этические причины.

Кроме того, знакомые девушки утверждают, что, будучи студенткой, она уже становилась фигуранткой скандала, связанного с домогательствами.

По словам источника «КП-Уфа», в 2016 году Лилия С. обвинила одного из курсантов в приставаниях, в итоге молодого человека отчислили из учебного заведения. Та история не получила широкой огласки.