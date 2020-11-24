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Подведён итог "незалежности"- "Революция достоинства" обернулась катастрофой

24 ноября 2020, 01:50  •  52 • Политика
Украинский эксперт подвёл итог "незалежности". Так называемая "Революция достоинства" на деле обернулась настоящей катастрофой для страны.
Такое мнение в понедельник высказал украинский политолог Андрей Золотарёв. По его словам, Украина с 1991 по 2014 год находилась в состоянии глубокого политического застоя, поскольку не могла выбрать для себя путь развития, а политики приходили во власть только для личного обогащения. Эту неопределённость усугубляло противостояние прозападного и пророссийского лагерей, существующих в украинском обществе. Каждый из них "тянул одеяло на себя" и блокировал создание единой национальной повестки.
Результатом назревшего кризиса стал Евромайдан 2014 года. Люди возлагали на него большие надежды, ожидая перемен, однако "Революция достоинства" обернулась людскими, экономическими и территориальными потерями.
Майдан не стал источником общественных преобразований. Он не решил ни одной из накопившихся проблем, а превратился в источник нового разрушительного политического кризиса. Победил не Майдан, а сцена Майдана, - пишет Золотарёв в материале для украинского издания "Главред", текст которого приводит ИноСМИ.
По словам политолога, власть Петра Порошенко, который возглавил страну после госпереворота 2014 года, стала реваншем системы постсоветских функционеров, которую пытался сломать майдан. Именно поэтому Порошенко потерпел сокрушительное поражение на выборах 2019 года.

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