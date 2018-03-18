Подведение итогов президентских выборов в РФ. Онлайн

• 876 • Политика

В России завершилось голосование на выборах президента страны. ЦИК начал подсчет голосов. Также поступают первые данные опросов избирателей на выходе с участков для голосования (экзитполов).



По всей стране работали порядка 97 тыс. участковых избирательных комиссий. Избирательные участки были открыты с 8:00 до 20:00. Последним проголосовавшим регионом стала Калининградская область.



По данным на 19:00, явка составила 59,5%.

21:05:08 18.03.2018 Фонд "Общественное мнение" (ФОМ) сообщает, что Владимир Путин лидирует на выборах президента с 77% голосов. 21:03:08 18.03.2018 21:03:08 18.03.2018 Действующий президент РФ Владимир Путин побеждает в первом туре на выборах главы государства, набирая 73,9% голосов. Такие данные результатов экзитполов приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 21:01:45 18.03.2018 21:01:45 18.03.2018