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Подведение итогов года: большая пресс-конференция Владимира Путина

23 декабря 2021, 11:45  •  126 • В России
В четверг, 23 декабря, в Центральном выставочном зале «Манеж» пройдёт большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. В связи с ограничениями из-за COVID-19 очно на пресс-конференции присутствуют 500 журналистов. Для аккредитации сотрудники СМИ должны были сдать три ПЦР-теста. RT ведёт текстовую трансляцию.
 
РИА Новости © Михаил Климентьев
 

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