Если Евросоюз не хочет превратиться в "задний двор" мировой политики, ему следует решиться на сотрудничество с ЕАЭС и начать реализацию концепции Евразии от Лиссабона до Владивостока. Такую позицию высказал постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

Дипломат отметил, что "далек от того, чтобы давать советы новому руководству ЕС". Однако в данной ситуации он говорит об очевидных вещах. Это скорее констатация факта, а не совет.

"Единственный путь для того, чтобы Евросоюз уже в этом веке не превратился в захудалый "задний двор" мировой экономики и политики - это объединение Европы или даже Евразии от Лиссабона до Владивостока", - подобное заявление Чижов сделал в ходе 17-го Родосского форума "Диалог цивилизаций".

Что нужно делать, если говорить о практической стороне вопроса? Чижов считает, что ЕС стоит перестать называть себя континентом. А также отказаться от нагромождения "искусственных барьеров", которые "произвольно именуются санкциями" - сюда же стоит отнести и другие рестрикции, добавил дипломат. Кроме того, не мешало бы вспомнить о международном праве и отказаться от работы на условиях некоего "миропорядка, основанного на правилах".