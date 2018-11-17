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«Подумай про того, хто бухой спыть в окопи»: Замерзающие украинцы возмутились призывом активистов

17 ноября 2018, 14:39  •  336 • В мире
Акция украинских активистов, призывавших замерзающих соотечественников забыть о холоде и «подумать про того, хто спыть в окопи», спровоцировала волну возмущения в соцсетях. Украинцы ответили напоминанием о беспробудном пьянстве в рядах ВСУ.
На Украине набирает обороты скандал с отключением отопления в разгар сезона. Уже и президент Незалежной Петр Порошенко дошел до того, что едва кулаком по столу не стучал, требуя дать жителям тепло в дома. Правда, сам вентиль повернуть не рискнул, заявив, что «это не президентское дело - вентиль крутить».
Зато нашлись активисты, которые призвали замерзающих жителей подумать о солдатах ВСУ, которые сейчас сидят в окопах в Донбассе.
«Холодно? Подумай про того, хто спыть в окопи», - обратились с призывом активисты.
Им тут же напомнили, что в окопах-то украинские военные находят способ согреться, прямо намекая на пьянство в ВСУ.
«Новости отопительного сезона в Украине. Забудьте про отопление, скажите спасибо, что в окопы не загнали. Подумай про того, хто бухой спыть в окопи», - ответили активистам в Сети.
Новости отопительного сезона в Украине. Забудьте про отопление, скажите спасибо, что в окопы не загнали.

ЗрадаЧиПеремога

Подумай про того,хто бухой спыть в окопи ) pic.twitter.com/hlOAVdInGO
— Ё / Sinfors (@Sinfors) 17 ноября 2018 г.

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