«Подумай про того, хто бухой спыть в окопи»: Замерзающие украинцы возмутились призывом активистов

Акция украинских активистов, призывавших замерзающих соотечественников забыть о холоде и «подумать про того, хто спыть в окопи», спровоцировала волну возмущения в соцсетях. Украинцы ответили напоминанием о беспробудном пьянстве в рядах ВСУ.

На Украине набирает обороты скандал с отключением отопления в разгар сезона. Уже и президент Незалежной Петр Порошенко дошел до того, что едва кулаком по столу не стучал, требуя дать жителям тепло в дома. Правда, сам вентиль повернуть не рискнул, заявив, что «это не президентское дело - вентиль крутить».

Зато нашлись активисты, которые призвали замерзающих жителей подумать о солдатах ВСУ, которые сейчас сидят в окопах в Донбассе.

«Холодно? Подумай про того, хто спыть в окопи», - обратились с призывом активисты.

Им тут же напомнили, что в окопах-то украинские военные находят способ согреться, прямо намекая на пьянство в ВСУ.

«Новости отопительного сезона в Украине. Забудьте про отопление, скажите спасибо, что в окопы не загнали. Подумай про того, хто бухой спыть в окопи», - ответили активистам в Сети.