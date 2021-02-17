«Подумать над этим можно»: Путин оценил идею введения продовольственных сертификатов для малоимущих

Президент Владимир Путин допустил обсуждение введения в России продовольственных сертификатов для малоимущих. Об этом он рассказал в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы. Глава государства напомнил, что уже поручал правительству «поговорить на эту тему», и добавил, что у инициативы есть как плюсы, так и проблемные вопросы. Вместе с тем он высказал мнение, что на данный момент мера может быть не так актуальна, как в разгар пандемии коронавируса.

Президент Владимир Путин заявил, что допускает обсуждение введения в России продовольственных сертификатов для малоимущих. Об этом он сказал в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы, отвечая на соответствующее предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

На заседании Жириновский отметил, что в российских магазинах много товаров, однако они могут быть дорогими для малоимущих категорий граждан. В связи с этим он предложил создать специальный отдел в магазине, либо отдельный магазин, где малоимущие россияне могли бы на сертификат приобрести необходимый набор товаров на месяц. Подобная практика, отметил Жириновский, распространена во многих странах мира.

Владимир Путин напомнил, что уже поручал правительству «поговорить на эту тему».

«Есть и плюсы, есть и определённые проблемные вопросы, которые надо решать. Но точно совершенно подумать над этим можно. Правда, на мой взгляд, сейчас это может быть не так актуально, как было в разгар эпидемии, но тем не менее поговорить можно», — высказался глава государства.

О том, что депутаты ЛДПР приступили к разработке законопроекта о выдаче продуктовых сертификатов малообеспеченным россиянам, в сентябре 2020 года сообщал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Мы приступили к разработке законопроекта, предусматривающего определение критериев нуждаемости для тех граждан, которым будет предоставляться продуктовый сертификат на фиксированную сумму (не менее 25% от федерального прожиточного минимума)», — сообщил Нилов в своём Telegram-канале.

Он уточнял, что во избежание злоупотреблений в обороте сертификатов, попыток их обналичивания или приобретения алкогольной или табачной продукции необходимо составить перечень продуктов питания, которые можно будет приобрести с помощью сертификата. По словам депутата, законопроект предполагает, что его владелец сможет приобрести в торговой организации продукты на фиксированную сумму, после чего эти деньги компенсируются организации из бюджета. В начале декабря законопроект был внесён в Госдуму.

Поручение Путина в связи с ростом цен на продукты питания

Напомним, 9 декабря 2020 года в ходе совещания по экономическим вопросам Путин обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания, назвал подобную ситуацию недопустимой и подчеркнул необходимость своевременно реагировать на подобные прецеденты. Глава государства отметил, что увеличение стоимости таких товаров не связано с пандемией коронавируса, и потребовал в течение недели принять меры для прекращения роста цен.

Президент отметил, что причиной является динамика цен на мировых рынках и попытка подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности.

«Послушайте, мы же с вами знаем, что нужно делать в этих случаях. Все инструменты сдерживания роста цен, во всяком случае по этим позициям, известны, нужно только своевременно реагировать на то, что происходит», — подчеркнул российский лидер.

После этого премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары. Глава кабмина поручил проработать параметры соглашений по сдерживанию цен на продукты, отметив, что будет лично следить за ситуацией.

Он также сообщил о подписании постановления о повышении с нового года пошлин на экспорт из России семян подсолнечника и рапса, чтобы снизить объём продаж в другие страны и сдержать рост цен. Премьер предостерёг производителей и торговые сети от попыток нажиться на людях при формировании цен на продукты.

16 декабря глава кабмина рассказал, что правительство подготовило все необходимые меры, в том числе системного характера, для стабилизации цен на социально значимые продукты питания. В частности, Минсельхоз и Минпромторг подписали соглашения с отраслевыми ассоциациями и рядом крупнейших федеральных торговых сетей о снижении цен на сахар и подсолнечное масло. Кроме того, кабмин подготовил законопроект, позволяющий правительству при определённых условиях вводить регулирование цен на указанные продукты.

17 декабря в ходе большой пресс-конференции Владимир Путин отметил, что его задел рост цен на продукты, не связанный с объективными обстоятельствами, такими как ослабление рубля, а также потребовал впредь внимательно следить за изменением цен.