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Подтянуть знания

09 июля 2018, 14:24  •  111 • Карикатуры

ЦРУ разместило в Twitter подборку фактов о России. В одном из твитов приводилась карта, в другом — содержались базовые статистические данные о стране. В ответ российское посольство посоветовало скорректировать карту, добавив туда Крым.

© Виталий Подвицкий

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