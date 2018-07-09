Подтянуть знания

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ЦРУ разместило в Twitter подборку фактов о России. В одном из твитов приводилась карта, в другом — содержались базовые статистические данные о стране. В ответ российское посольство посоветовало скорректировать карту, добавив туда Крым.

© Виталий Подвицкий