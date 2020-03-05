«Подтверждён завозной из Италии случай»: в России зарегистрирован ещё один заражённый коронавирусом

Новый случай заболевания COVID-19 зафиксирован в России, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Речь идёт о гражданине Италии, который в конце февраля приехал в РФ. Таким образом, сейчас на территории страны пять человек проходят лечение от коронавируса. До этого было известно о трёх эвакуированных из Японии с лайнера Diamond Princess и об одном россиянине, вернувшемся из Италии. Тем временем, несмотря на замедление распространения вируса в Китае, в мире растёт число заражённых. Их уже более 12,6 тыс., а наиболее тяжёлая ситуация сложилась в Южной Корее, Иране и Италии.

Новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксирован в России. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с распространением заболевания. Отмечается, что речь идёт об итальянце, который въехал в Россию 29 февраля.

«5 марта подтверждён завозной из Италии случай заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 у гражданина Итальянской Республики», — сообщили в штабе.

Отмечается, что итальянец обратился к врачам 2 марта с симптомами ОРВИ и был госпитализирован в инфекционный бокс. Проведённое исследование выявило коронавирус. На данный момент пациент чувствует себя удовлетворительно, заболевание протекает в лёгкой форме. Под медицинским контролем также находятся контактировавшие с ним лица.

До этого в РФ были зафиксированы шесть случаев коронавируса: троих россиян эвакуировали из Японии с лайнера Diamond Princess, вернувшийся из Италии мужчина и два гражданина КНР, которые выздоровели и были выписаны в середине февраля.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в Федеральном государственном научном центре «Вектор» разрабатывается вакцина против коронавируса, работа идёт «по пяти направлениям и 13 вариантам».

По словам Владимира Путина, ситуация в стране в связи с распространением коронавирусной инфекции остаётся стабильной. Российский лидер отметил, что в сложившихся обстоятельствах важно информировать население о реальном положении дел.

«Ничего, слава богу, пока у нас критического не происходит. Но люди должны знать о реальной ситуации. Я прошу вот эту информационную работу наладить», — подчеркнул глава государства.

Кроме того, 4 марта было опубликовано постановление главного санитарного врача России Анны Поповой, в котором предусмотрены дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса.

В частности, все прибывающие из Ирана или Южной Кореи россияне должны будут в течение 14 дней наблюдаться у врачей. Если же у них будут обнаружены симптомы, схожие с признаками коронавирусной инфекции, то их необходимо будет госпитализировать и изолировать, обеспечив специальные условия.

Помимо этого, главы региональных минздравов должны организовать работу медучреждений так, чтобы приоритет отдавался первичной помощи на дому лихорадочным больным, у которых есть респираторные симптомы. В первую очередь речь идёт о пациентах старше 60 лет. Тех, у кого есть признаки острых респираторных вирусных инфекций или пневмонии, поручено принимать через специальные приёмно-смотровые боксы.

Распространение по миру

Тем временем почти две трети китайцев, заражённых коронавирусом, выздоровели и были выписаны из больниц, сообщили в госкомитете по вопросам здравоохранения КНР. Общее число инфицированных — 80,4 тыс., а выздоровевших — 52 тыс. В больницах продолжают оставаться свыше 25 тыс. больных. Число скончавшихся от осложнений коронавирусной инфекции превысило 3 тыс.

Также можно говорить, что распространение инфекции внутри Китая сильно замедлилось — за сутки число заражённых выросло всего на 140 человек.

Однако за пределами КНР коронавирус продолжает распространяться. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) за последние сутки зарегистрировала более 2,2 тыс. новых случаев заражения. Таким образом, вне Китая вирус найден у 12,6 тыс. человек, 214 из которых скончались. Так, первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в Словении, Боснии и Герцеговине, Венгрии.

В Германии, по данным института имени Роберта Коха, число заражённых выросло до 349 — за сутки их количество увеличилось на 109 человек. В Швейцарии зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса.

Наиболее тяжёлая обстановка за пределами КНР сложилась в Южной Корее (свыше 6 тыс. заболевших), Иране (2,9 тыс.) и Италии (2,7 тыс.). Власти этих стран принимают меры по сдерживанию распространения инфекции — например, итальянские школы и детские сады приостановят работу до 15 марта, а в Исламской Республике была отменена еженедельная пятничная молитва.

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«Для правительства это непростое решение, но, выслушав мнение технического и медицинского комитетов, мы приняли решение о приостановке образовательной деятельности с завтрашнего дня до 15 марта», — сказала министр образования Италии Лучия Адзолина.

По словам главы правительства Джузеппе Конте, в готовящемся декрете, помимо приостановки работы школ, будут и другие меры по карантину. Премьер предупредил, что система здравоохранения может не справиться с такой нагрузкой.

«Мы сосредоточены на задаче пресечения и замедления темпов заражения, поскольку наша система здравоохранения, какой бы надёжной она ни была, рискует не справиться, особенно при необходимости проведения реанимационных действий и интенсивной терапии», — подчеркнул Конте.

Глава ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус считает, что борьба с распространением коронавируса «должна быть наивысшим приоритетом для всех стран», однако на данный момент «в некоторых государствах уровень политической воли не соответствует уровню опасности».

«Приняв ранние агрессивные меры, государства могут остановить передачу (коронавируса. — RT) и спасти жизни», — сказал он.

Наносит ущерб коронавирус и мировой экономике. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) оценила воздействие в десятки миллиардов долларов — потери вызваны падением производства в Китае, которое началось из-за эпидемии. Россия, по данным доклада, потеряла $262 млн.

«Среди наиболее пострадавших экономик — Европейский союз, США, Япония, Республика Корея и Вьетнам», — говорится в докладе.