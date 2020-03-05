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«Подтверждён завозной из Италии случай»: в России зарегистрирован ещё один заражённый коронавирусом
05 марта 2020, 14:30 • 25 • В России
Новый случай заболевания COVID-19 зафиксирован в России, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Речь идёт о гражданине Италии, который в конце февраля приехал в РФ. Таким образом, сейчас на территории страны пять человек проходят лечение от коронавируса. До этого было известно о трёх эвакуированных из Японии с лайнера Diamond Princess и об одном россиянине, вернувшемся из Италии. Тем временем, несмотря на замедление распространения вируса в Китае, в мире растёт число заражённых. Их уже более 12,6 тыс., а наиболее тяжёлая ситуация сложилась в Южной Корее, Иране и Италии.
© Сергей Мамонтов/РИА Новости
Новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксирован в России. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с распространением заболевания. Отмечается, что речь идёт об итальянце, который въехал в Россию 29 февраля.
Отмечается, что итальянец обратился к врачам 2 марта с симптомами ОРВИ и был госпитализирован в инфекционный бокс. Проведённое исследование выявило коронавирус. На данный момент пациент чувствует себя удовлетворительно, заболевание протекает в лёгкой форме. Под медицинским контролем также находятся контактировавшие с ним лица.
До этого в РФ были зафиксированы шесть случаев коронавируса: троих россиян эвакуировали из Японии с лайнера Diamond Princess, вернувшийся из Италии мужчина и два гражданина КНР, которые выздоровели и были выписаны в середине февраля.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в Федеральном государственном научном центре «Вектор» разрабатывается вакцина против коронавируса, работа идёт «по пяти направлениям и 13 вариантам».
По словам Владимира Путина, ситуация в стране в связи с распространением коронавирусной инфекции остаётся стабильной. Российский лидер отметил, что в сложившихся обстоятельствах важно информировать население о реальном положении дел.
«Ничего, слава богу, пока у нас критического не происходит. Но люди должны знать о реальной ситуации. Я прошу вот эту информационную работу наладить», — подчеркнул глава государства.
Кроме того, 4 марта было опубликовано постановление главного санитарного врача России Анны Поповой, в котором предусмотрены дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса.
В частности, все прибывающие из Ирана или Южной Кореи россияне должны будут в течение 14 дней наблюдаться у врачей. Если же у них будут обнаружены симптомы, схожие с признаками коронавирусной инфекции, то их необходимо будет госпитализировать и изолировать, обеспечив специальные условия.
Помимо этого, главы региональных минздравов должны организовать работу медучреждений так, чтобы приоритет отдавался первичной помощи на дому лихорадочным больным, у которых есть респираторные симптомы. В первую очередь речь идёт о пациентах старше 60 лет. Тех, у кого есть признаки острых респираторных вирусных инфекций или пневмонии, поручено принимать через специальные приёмно-смотровые боксы.
Распространение по миру
Тем временем почти две трети китайцев, заражённых коронавирусом, выздоровели и были выписаны из больниц, сообщили в госкомитете по вопросам здравоохранения КНР. Общее число инфицированных — 80,4 тыс., а выздоровевших — 52 тыс. В больницах продолжают оставаться свыше 25 тыс. больных. Число скончавшихся от осложнений коронавирусной инфекции превысило 3 тыс.
Однако за пределами КНР коронавирус продолжает распространяться. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) за последние сутки зарегистрировала более 2,2 тыс. новых случаев заражения. Таким образом, вне Китая вирус найден у 12,6 тыс. человек, 214 из которых скончались. Так, первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в Словении, Боснии и Герцеговине, Венгрии.
В Германии, по данным института имени Роберта Коха, число заражённых выросло до 349 — за сутки их количество увеличилось на 109 человек. В Швейцарии зарегистрирован первый случай смерти от коронавируса.
Наиболее тяжёлая обстановка за пределами КНР сложилась в Южной Корее (свыше 6 тыс. заболевших), Иране (2,9 тыс.) и Италии (2,7 тыс.). Власти этих стран принимают меры по сдерживанию распространения инфекции — например, итальянские школы и детские сады приостановят работу до 15 марта, а в Исламской Республике была отменена еженедельная пятничная молитва.
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«Для правительства это непростое решение, но, выслушав мнение технического и медицинского комитетов, мы приняли решение о приостановке образовательной деятельности с завтрашнего дня до 15 марта», — сказала министр образования Италии Лучия Адзолина.
По словам главы правительства Джузеппе Конте, в готовящемся декрете, помимо приостановки работы школ, будут и другие меры по карантину. Премьер предупредил, что система здравоохранения может не справиться с такой нагрузкой.
«Мы сосредоточены на задаче пресечения и замедления темпов заражения, поскольку наша система здравоохранения, какой бы надёжной она ни была, рискует не справиться, особенно при необходимости проведения реанимационных действий и интенсивной терапии», — подчеркнул Конте.
Глава ВОЗ Тедрос Адан Гебрейесус считает, что борьба с распространением коронавируса «должна быть наивысшим приоритетом для всех стран», однако на данный момент «в некоторых государствах уровень политической воли не соответствует уровню опасности».
Наносит ущерб коронавирус и мировой экономике. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) оценила воздействие в десятки миллиардов долларов — потери вызваны падением производства в Китае, которое началось из-за эпидемии. Россия, по данным доклада, потеряла $262 млн.
«Среди наиболее пострадавших экономик — Европейский союз, США, Япония, Республика Корея и Вьетнам», — говорится в докладе.
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