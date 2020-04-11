Подтверждены в 49 регионах: в России зарегистрировали 1667 новых заражений коронавирусом за сутки

В России за последние сутки подтверждено 1667 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 49 регионах, из них 1030 — в Москве. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что россияне ещё не осознали риски заражения коронавирусом. В свою очередь, заммэра столицы Анастасия Ракова отметила, что нарушение москвичами режима самоизоляции привело к ужесточению ограничительных мер.

Сотрудники службы областного управления МЧС по Челябинской области во время санитарной обработки территорий детских поликлиник и дошкольных учреждений Челябинска. © Александр Кондратюк/РИА Новости

В России за последние сутки подтверждено 1667 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 49 регионах, из них 1030 — в столице. Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 13 584 случая заражения. С момента начала распространения заболевания выздоровели 1045 человек. Общее число летальных случаев за весь период — 106.

Всего в России под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию находятся 159 тыс. человек.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что россияне всё ещё не осознали риски заражения коронавирусом. Он пояснил, что в настоящее время существует много сценариев развития ситуации, они зависят от комплекса принимаемых мер. По его словам, есть сценарии, по которым пик может сместиться на лето, однако имеется вероятность, что он может быть достигнут в ближайшее время.

«Мы видим, что население, к сожалению, не прочувствовало всю ответственность и всю полноту мер, которую нужно соблюдать для себя, к сожалению, пока мы видим, что в глобальном масштабе у населения России нет общего осмысления ситуации», — рассказал он в интервью ТАСС.

Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова заявила, что нарушение москвичами режима самоизоляции привело к ужесточению ограничительных мер.

«На сегодняшний день у нас около 9 тыс. человек, москвичей, у которых официально, лабораторно подтверждён диагноз «коронавирусая инфекция». Более того, в больницах Москвы около 4 тыс. москвичей проходят лечение в связи с пневмонией», — добавила она.

Ракова обратила внимание, что на первой нерабочей неделе граждане ответственно соблюдали режим самоизоляции, в городе сократилось число машин и людей, но в течение второй недели ситуация изменилась.

«Мы внимательно следим за эпидемиологической ситуацией в городе, и тот сценарий, который начинает разворачиваться, не может не вызывать у нас тревоги. На второй неделе мы видим, что жители расслабились и начали пренебрегать правилами. Резко возросло количество машин на улицах и просто гуляющих людей. Все это не могло не подтолкнуть нас к ужесточению правил», — добавила она.

Как отмечала заммэра накануне, в последние дни нагрузка на столичную систему здравоохранения резко выросла из-за больных, у которых коронавирусная пневмония протекает тяжело. Ракова заявила, что служба скорой помощи и стационары работают на пределе.

Задержание жителя Москвы, нарушившего карантин. Переболев коронавирусной инфекцией с конца марта, этот человек был выписан из больницы 4 апреля и должен был до 18 апреля находиться на домашнем карантине

РИА Новости

Глава Минздрава Михаил Мурашко также пояснил, что оценить эффективность принятых в России мер можно будет в конце текущей недели. Он подчеркнул, что целью ограничительных мер является уменьшение числа заболевших и нагрузки на медицинские организации.

Власти продолжают реализовывать комплекс мер, чтобы остановить распространение коронавируса. В частности, в Москве для профилактической работы с гражданами увеличила число патрулей Росгвардия.

В ведомстве отметили, что сотрудники правоохранительных органов будут выяснять у горожан причину нарушения режима самоизоляции и проверять документы. К проведению профилактических акций также привлекут сотрудников подразделений столичного главка.

«Увеличено количество нарядов вневедомственной охраны и ОМОНа, которые несут службу во взаимодействии с сотрудниками полиции», — рассказали в Росгвардии.

Тем временем Китай направил в Россию группу специалистов для оказания помощи в борьбе с распространением инфекции. Как сообщил МИД страны, группа сформирована Госкомитетом по вопросам здравоохранения Китая, она вылетела в Россию утром 11 апреля.

Напомним, накануне мэр Сергей Собянин объявил о постепенном введении с 13 апреля пропускного режима для борьбы с распространением COVID-19.

Кроме того, с 13 апреля приостанавливается работа практически всех предприятий и организаций, за исключением органов государственной власти, медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонной промышленности, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры.

8 апреля глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова также заявила, что ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в России выйдет на плато в течение двух недель.