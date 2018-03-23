|
Подтверждены три кандидата на пост Дмитрия Медведева
23 марта 2018, 23:24 • 229 • Политика
Политический эксперт и экономист Михаил Делягин в эфире Царьграда сделал прогноз, кто может возглавить новое правительство России.
Эксперты делают прогнозы относительно главы нового правительства России. Как заявил в эфире Царьграда политолог и экономист Михаил Делягин, есть три кандидатуры, которые могут сесть на место Дмитрия Медведева.
В частности, по мнению эксперта, наиболее вероятными претендентами на пост премьер-министра являются глава кремлевской администрации Антон Вайно, глава Счетной палаты России Татьяна Голикова, а также мэр Москвы Сергей Собянин.
Несмотря на то что в поствыборный период активизировался господин Алексей Кудрин, которого также называют одним из претендентов, Делягин не считает, что Кудрина стоит включать в указанную тройку.
При этом он не исключил, что до формирования состава кабмина может случиться много провокаций, которые сместят акценты. По мнению эксперта, ключевыми кандидатурами ему видятся Вайно и Собянин.
Подпишитесь на нас
229
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
22 марта 2018, 08:24
|
21 марта 2018, 19:24
|
21 марта 2018, 12:54
|
19 марта 2018, 21:54
|
21 марта 2018, 09:39
|
19 марта 2018, 21:54
|
17 марта 2018, 04:54