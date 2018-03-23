Подтверждены три кандидата на пост Дмитрия Медведева

• 229 • Политика

Политический эксперт и экономист Михаил Делягин в эфире Царьграда сделал прогноз, кто может возглавить новое правительство России.

Эксперты делают прогнозы относительно главы нового правительства России. Как заявил в эфире Царьграда политолог и экономист Михаил Делягин, есть три кандидатуры, которые могут сесть на место Дмитрия Медведева.

В частности, по мнению эксперта, наиболее вероятными претендентами на пост премьер-министра являются глава кремлевской администрации Антон Вайно, глава Счетной палаты России Татьяна Голикова, а также мэр Москвы Сергей Собянин.

Несмотря на то что в поствыборный период активизировался господин Алексей Кудрин, которого также называют одним из претендентов, Делягин не считает, что Кудрина стоит включать в указанную тройку.

"Наиболее серьезные кандидаты – [Сергей] Собянин, и, наверное, это был бы хороший вариант как компромисс между разными группировками, да и с точки зрения его как организатора. Вайно - да, также может быть [новым премьером]. [Татьяна] Голикова может быть теоретически", - сказал он.

При этом он не исключил, что до формирования состава кабмина может случиться много провокаций, которые сместят акценты. По мнению эксперта, ключевыми кандидатурами ему видятся Вайно и Собянин.

"Дмитрий Медведев может остаться, это будет предсказуемость, но это будет предсказуемость катастрофы. Потому что такие люди, как он, на мой взгляд, ничего, кроме катастрофы, организовать не могут. Он это доказал многократно", - категорично добавил Делягин в своем прогнозе.