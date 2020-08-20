«Подтверждение вмешательства»: в МИД России прокомментировали намерение Литвы ввести санкции против Лукашенко

Намерения Литвы ввести санкции против Александра Лукашенко и ещё 31 должностного лица Белоруссии — это «железобетонный аргумент, подтверждающий участие Запада во вмешательстве во внутренние дела» республики. Такое заявление сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Ранее глава МИД Литвы Линас Линкявичюс сообщил о подготовке списка лиц, которым предлагается запретить въезд в страну в связи с событиями в Белоруссии. В перечень, который теперь должно утвердить литовское МВД, вошёл и белорусский президент.

МИД Литвы подготовил список лиц, которым предлагается запретить въезд в прибалтийскую республику в связи с ситуацией, сложившейся в Белоруссии после президентских выборов.

Перечень направлен на утверждение в МВД Литвы. Как отметил министр иностранных дел страны Линас Линкявичюс, в список вошёл и действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«В этом списке, поимённо который я называть не стану, 32 человека, в том числе Александр Лукашенко», — сказал Линкявичюс.

По его словам, также там значатся должностные лица из ОМОНа, КГБ и Избирательной комиссии Белоруссии. Политик подчеркнул, что окончательное решение по документу примет Министерство внутренних дел Литвы.

Этот шаг литовских властей прокомментировала представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Она отметила, что решение Вильнюса — это прямое доказательство вмешательство западных стран во внутренние дела Белоруссии.

«Браво! И Минск получает железобетонный аргумент, подтверждающий участие Запада во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии», — написала Захарова в Facebook.

Ранее чиновники Евросоюза заявили, что объединение не признаёт итоги состоявшихся в Белоруссии президентских выборов. Наряду с этим ЕС объявил о намерениях ввести санкции в отношении «значительного числа тех, кто ответственен за насилие в республике и фальсификацию на выборах».

Глава Евросовета Шарль Мишель указал, что ограничения могут коснуться и белорусского лидера Александра Лукашенко.

Вместе с тем канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Белоруссия должна решить возникшие проблемы посредством диалога внутри страны, а вмешательства извне «быть не должно».

Напомним, что президентские выборы в республике прошли 9 августа. Согласно итоговым данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей. Из его оппонентов наибольшую поддержку получила Светлана Тихановская — 10,12%.

Однако уже 9 августа после публикации предварительных результатов выборов в Белоруссии начались масштабные акции протеста, которые с разной интенсивностью продолжаются до сих пор. Несогласные с итогом выборов демонстранты требуют ухода Лукашенко с поста главы государства.

На этом фоне представители оппозиции сформировали координационный совет, который призывает к проведению «новых выборов по международным стандартам с новым составом всех комиссий». Прошедшие 9 августа выборы предлагается признать недействительными.

При этом оппозиционное объединение указывает, что не ставит перед собой цель изменить конституционный и внешнеполитический строй в республике, а ищет пути для «преодоления в Республике Беларусь политического кризиса и обеспечения согласия в обществе на основании конституции».

Белоруссия усиливает защиту западных границ

Ранее президент Белоруссии поручил Минобороны республики проследить за передвижением войск НАТО в Польше и Литве и «не стесняться» выводить вооружённые силы и технику на направления их передвижения. Соответствующее распоряжение глава государства сделал по итогам заседания Совбеза республики.

«Мы должны отслеживать направления их движения и их замыслы. Но в настоящий момент мы все эти замыслы видим. Особо нас это не напрягает, но отдельные факты, особенно на Гродненском направлении, заставляют задуматься. Поэтому нам обязательно надо принять меры и не стесняться выводить наши вооружённые силы и технику на направления их передвижения», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.

Он призвал контролировать эти вопросы, особенно на Гродненском направлении.

«Потому что уж очень большое желание там дестабилизировать обстановку. Ещё больше, чем в Минске», — добавил Лукашенко.

За несколько дней до этого Лукашенко заявил о войсках НАТО, наращивающих военную мощь на границах республики.

«Кругом посмотрите: танки, самолёты на взлёте в 15 минутах от наших границ. И это не зря! Натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Идёт наращивание военной мощи у западных границ», — сказал Лукашенко во время своего выступления на митинге в центре Минска.

Вечером 19 августа стало известно, что глава белорусского Минобороны Виктор Хренин приказал усилить группировку войск на Гродненском направлении дивизионами тактических ракет и систем залпового огня, а также отрядом беспилотников и средствами ПВО.

В частности, Западное оперативное командование поручено усилить ракетным дивизионом «Точка», дивизионом «Полонез», отрядом беспилотных авиационных комплексов, средствами ПВО, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы.