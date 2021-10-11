«Подтверждают зависимость от Вашингтона»: почему в Брюсселе связали укрепление обороноспособности ЕС с интересами США

Евросоюз может утратить роль полноправного игрока на мировой арене и превратиться в объект политики других держав, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, сейчас в мире наметились две тенденции, которые влияют на ЕС: противодействие Китаю и расширение многополярности мира, при которой такие игроки, как Россия, стремятся увеличить своё влияние на региональном и глобальном уровне. В связи с этим Боррель назвал необходимым повышение военного потенциала ЕС, подчеркнув, что этого от Брюсселя ждут в США. Эксперты полагают, что руководство Евросоюза таким образом пытается найти оправдание пренебрежительному отношению к нему Вашингтона.

Европейский союз рискует потерять статус полноправного игрока на международной арене и стать лишь объектом политики мировых держав. Такое мнение в своём блоге выразил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Сегодня европейцы рискуют во всё большей степени стать объектом, а не игроком в международных делах, реагируя на чужие решения, вместо того чтобы самим формировать события», — отметил Боррель.

По его словам, к этому могут привести сформировавшиеся сегодня тенденции на усиление противостояния Китаю и расширение многополярной динамики. В первом случае глава европейской дипломатии привёл в пример недавно заключённый между США, Великобританией и Австралией оборонный союз AUKUS, целью которого обозначено обеспечение безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Мы видим многополярную динамику, при которой такие игроки, как Россия и другие, стремятся расширить пространство для манёвра и сферу влияния на региональном либо глобальном уровне. Довольно часто они действуют в ущерб ценностям и интересам Евросоюза, как мы наблюдаем в Сирии, Ливии, Мали», — заявил Боррель.

В связи с этим он выразил убеждённость в том, что ЕС должен направить все силы на укрепление своего военного потенциала, отбросив излишние обсуждения.

«Нам следует избегать своей обычной тенденции к абстрактным и, честно говоря, разобщающим дебатам о том, следует ли нам усиливать собственно европейский потенциал в области безопасности или делать это в НАТО. Ясно, что нам необходимо делать то и другое. Чем сильнее мы станем как ЕС, тем сильнее будет НАТО», — указал Боррель.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель

AP

© Julien Warnand

Глава европейской дипломатии отметил, что сейчас ЕС больше предстаёт региональным игроком, сосредоточенным только на экономических и политических возможностях, тогда как жёсткий подход, предполагающий использование военной силы, судя по всему, представляется ему «слишком сложным». К тому же, считает дипломат, Соединённые Штаты ждут от Евросоюза большей ответственности за собственную безопасность.

«Как… показали недавние события, включая вывод сил из Афганистана и (формирование. — RT) AUKUS, наши американские друзья ожидают от нас, европейцев, что мы будем нести бо́льшую долю ответственности за собственную и мировую безопасность», — подчеркнул Боррель.

По его словам, ответом на это станет разработка внешнеполитической концепции «Стратегический компас ЕС», предусматривающей план действий до 2030 года. В частности, в её рамках будут обозначены вопросы по борьбе с гибридными угрозами и защите интересов ЕС в кибернетическом, морском и космическом пространстве, указал Боррель.

Военная сила Европы

В начале сентября он сообщал, что утверждение новой европейской концепции по безопасности запланировано на март 2022 года. В частности, в её рамках должен быть урегулирован вопрос о создании собственных военных сил быстрого реагирования для выполнения конкретных задач, не требующих значительного военного присутствия.

«Мы обдумываем такие операции, как охрана аэропорта или разрешение конкретного кризиса, требующие меньшего числа людей, пусть и намного лучше обученных и оснащённых», — говорил Боррель.

В связи с этим он отметил, что речь идёт о численности группировки, не превышающей 5 тыс. военнослужащих. При этом дипломат признал, что не все страны ЕС поддерживают эту идею.

С её критикой также выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его мнению, Евросоюзу не стоит пытаться стать автономным от блока и нарушать связь с Северной Америкой.

«Необходимо убедиться, что Европа и Северная Америка заодно. Любая попытка ослабить связь между Северной Америкой и Европой не только ослабит НАТО, но и расколет Европу», — говорил он в интервью газете The Sunday Telegraph.

К тому же, подчёркивал генсек НАТО, европейскую безопасность во многом обеспечивают страны, не являющиеся членами ЕС.

«Любые попытки создать параллельные структуры, дублировать командную структуру, ослабят наш совместный потенциал к сотрудничеству, поскольку при ограниченных ресурсах необходимо предотвратить дублирование усилий», — отметил Столтенберг.

Европейский парламент

Reuters

© Julien Warnand

Против инициативы по европейским вооружённым силам также высказывались в Швеции. По мнению министра обороны страны Петера Хультквиста, это направление не должно быть основным в решении актуальных задач. Противоположного мнения придерживаются в Италии. Так, премьер-министр Марио Драги в конце сентября заявил, что ЕС должен обладать «более внушительной» обороноспособностью.

«Нам нужно обзавестись оборонной системой намного более внушительной и необходимо тратить намного больше, чем до сих пор, на оборону, потому что международная составляющая, в которой мы были уверены, оказалась намного меньше заинтересована в Европе», — цитировал ТАСС Драги.

В фарватере курса США

Эксперты полагают, что новые заявления Жозепа Борреля о том, что усиление оборонного потенциала Евросоюза отвечает интересам США, свидетельствуют о его попытке оправдать пренебрежительное отношение Вашингтона к ЕС как к союзнику.

«Аргумент, который использовал Боррель, показателен. Он опять кивает Соединённым Штатам и тем самым подтверждает зависимость европейской политики и европейского взгляда на мир от Вашингтона», — пояснил в беседе с RT заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

С ним согласен и ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его словам, Европа вряд ли в ближайшем времени сможет существовать отдельно от США в военном плане, поэтому, даже несмотря на разногласия, она будет продолжать союзнические отношения с Вашингтоном.

«Европейцы боятся одни существовать в том «враждебном» мире, где бушуют Китай, Россия и поднимаются другие игроки типа Индии. Для ЕС Соединённые Штаты — это ведущая капиталистическая страна западного мира, и они делают ставку на неё, так как опасаются остаться без американского «зонтика», — заявил Блохин.

При этом он отметил, что США уже не столь могущественны, как всё ещё думают в Евросоюзе.

«США уже не являются таким гегемоном, какими они были в середине 90-х годов. Сейчас Соединённые Штаты являются лишь одной из стран — лидеров. К тому же они уже и не хотят особо заниматься обеспечением безопасности своих союзников, а стремятся делегировать им ряд функций. Поэтому ЕС начинает понимать, что теперь американцы не будут делать за них всю грязную работу», — уточнил аналитик.

Американские военные покидают Афганистан

globallookpress.com

© Keystone Press Agency / Sra Taylor Crul/U.S. Air

Как отметил Вадим Козюлин, в Евросоюзе идея собственных вооружённых сил обсуждается уже давно, однако ранее не было повода реализовывать её. Теперь же с изменением вектора интересов США и переводом его внимания на далёкий Азиатско-Тихоокеанский регион в Брюсселе решили снова активизировать дискуссии о своих ВС.

«Поскольку Соединённые Штаты сегодня заинтересованы в создании военных союзов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, то роль Европы для них снижается. Поэтому европейцы будут постепенно создавать собственные вооружённые силы. Но, создавая их, необходимо обосновывать, какие цели и задачи они будут решать. И в качестве одного из таких обоснований вполне подходит в том числе и Россия и борьба с её влиянием, как говорил Боррель», — отметил Козюлин.

Ведь, как подчеркнул эксперт, нынешняя роль России в мире, укрепление её позиций на международной арене противоречит представлениям о ней у Брюсселя.

«Россия проводит свою независимую политику и Евросоюз наблюдает это уже на протяжении двух десятков лет. И такое положение дел не соответствует его представлениям о том, как РФ должна была развиваться. В Брюсселе всегда надеялись, что Россия будет младшим партнёром Евросоюза и Соединённых Штатов, однако их ожидания не оправдались», — сказал собеседник RT.

По его словам, в связи с этим ЕС стоило бы не предпринимать попытки сдержать Москву, а вести с ней диалог и искать компромиссные решения.

«Но мы видим, что высылают наших представителей при НАТО. Они и делом, и словом пытаются противостоять усилению России вместо того, чтобы вести с ней диалог, как с равной стороной», — заключил Козюлин.