«Подтвердили заинтересованность»: как прошёл второй раунд переговоров по транзиту газа между Россией, Украиной и ЕС

Москва и Киев заинтересованы в сохранении транзита газа через Украину. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак по итогам трёхсторонних переговоров в Брюсселе. По его словам, есть все основания для продления текущего контракта, однако до этого необходимо уладить судебные споры между «Газпромом» и «Нафтогазом». Между тем глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин считает, что необходимо заключить новый договор, поскольку украинское законодательство «теперь соответствует европейским стандартам».

В понедельник, 21 января, в Брюсселе состоялся второй раунд трёхсторонних переговоров по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией. В обсуждении транзита голубого топлива через украинскую территорию приняли участие министр энергетики РФ Александр Новак и председатель «Газпрома» Алексей Миллер, главы МИД Украины и «Нафтогаза» Павел Климкин и Андрей Коболев, а также вице-президент ЕК Марош Шефчович.

«Ещё раз были подтверждены заинтересованности и Российской Федерации, и украинской стороны в обеспечении транзита», — отметил Новак по итогам переговоров, которые, по его словам, были «довольно конструктивными».

Он подчеркнул, что существуют все основания для продления действующего контракта, но перед обсуждением деталей «Газпром» и «Нафтогаз» должны урегулировать все судебные споры. В частности, Новак прокомментировал предложение украинской компании по снижению судебных требований к российской корпорации с $12 млрд до $2 млрд при подписании нового соглашения.

Новак охарактеризовал данную позицию как «абсурдную». По его словам, озвученные цифры не имеют никакого отношения к существующей действительности, «поскольку это иск относительно тех объёмов, которые якобы не будут прокачаны в будущем в случае незаключения контракта.

«Это в принципе не может рассматриваться», — заметил министр.

Кроме того, Киеву необходимо предоставить «чёткие правила» работы своей газотранспортной системы, которая должна быть конкурентоспособной относительно газопроводов «Северный поток» и «Турецкий поток».

«Мы договорились о том, что в мае проведём очередную встречу на министерском уровне для того, чтобы к этому времени эксперты поработали над деталями будущего контракта», — пояснил глава Минэнерго.

Между тем председатель «Газпрома» Алексей Миллер выразил сомнение «в надёжности транзита» российского газа через Украину.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что его не устраивает продление существующих контрактов. По его словам, необходимо заключить новое соглашение, так как были внесены изменения в украинское законодательство, которое теперь «соответствует европейским стандартам».

«По определению возвращение к каким-то прошлым договорнякам уже невозможно», — сказал Климкин.

Аналогичную точку зрения высказал глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, добавив, что новый договор должен учитывать уже принятые решения Стокгольмского арбитража.

Заметим, что в Евросоюзе выдвинули собственное предложение относительно транзита голубого топлива.

«Этот контракт должен соответствовать нормам ЕС, он должен быть долгосрочным — более 10 лет. Что касается объёмов, то это должны быть коммерчески состоятельные объёмы, которые позволят нам привлечь инвесторов к модернизации ГТС Украины», — заявил вице-президент ЕК Марош Шефчович.

«В Киеве начнётся поиск виноватых при отсутствии транзита»

Как считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович, в ходе переговоров никаких серьёзных и рациональных предложений, которые устроили бы «Газпром», с украинской стороны не поступало.

«Если транзит окончательно и бесповоротно будет сокращён до критических объёмов, в Киеве начнётся поиск виноватых, который неизбежно приведёт к руководству «Нафтогаза». Поэтому они и пытаются начать хоть какие-то переговоры, снижая свои требования, чтобы потом говорить европейцам, что они ни в чём не виноваты, а шли навстречу», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

Между тем директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин добавил, что Россия никогда не отказывалась от сохранения транзита газа после 2019 года.

«Вопрос только в том, на каких условиях будет осуществляться транзит, потому что за словами о том, что «Нафтогаз» готов снизить объёмы требований, по сути, стоят конкретные условия в виде минимальных объёмов, которые им хотелось бы зафиксировать в контракте. Мы же на текущий момент выступаем за то, чтобы договор был более свободным, с перспективой того, что после 2019 года объёмы будут постепенно уменьшаться в связи с запуском «Северного потока — 2». Но даже после начала работы газопровода транзит через территорию Украины продолжится», — пояснил Пикин RT.

По словам эксперта, заявления украинской компании больше напоминают «игру слов, нежели поиск компромисса». Он также обратил внимание на то, что российский транзит приносит Украине очень большие деньги. По словам коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, бюджет страны не досчитается примерно $3 млрд в год в случае прекращения прокачки топлива.

«Конечно, никто не готов жертвовать этими объёмами денежных средств. Поэтому недавние заявления Украины об энергетической независимости больше виртуальные. То, что сейчас Киев получает за счёт реверсов со стороны западных трейдеров, — тот же самый российский газ. Представим, что транзит прервётся на полгода. Сразу возникает вопрос: откуда Европа возьмёт для них газ? На Украине, конечно, могут говорить и о развитии собственной добычи, но это требует серьёзных инвестиций, которые могут быть подкреплены только одним — дальнейшим увеличением тарифов на газ», — заключил эксперт.