«Подтвердила заложенные характеристики»: Минобороны РФ показало испытательный пуск модернизированной ракеты системы ПРО

На специализированном полигоне Сары-Шаган в Казахстане прошёл успешный испытательный пуск российской модернизированной ракеты системы ПРО. Кроме того, в Мордовии заступила на опытно-боевое дежурство радиолокационная станция нового поколения типа «Контейнер». Эта РЛС способна обнаруживать и одновременно сопровождать более 5 тыс. воздушных объектов, включая гиперзвуковые ракеты, на расстоянии до 3 тыс. км. В рамках госпрограммы вооружения планируется сооружение ещё нескольких таких комплексов, которые станут важным звеном в системе стратегического сдерживания. Эксперты отмечают, что обновление элементов воздушно-космической обороны призвано нейтрализовать новые угрозы, которые исходят, в частности, от США, планирующих развернуть группировку космических боевых средств.

Боевой расчёт войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России провёл очередной испытательный пуск модернизированной ракеты системы ПРО. Успешный тестовый запуск был проведён на специализированном полигоне Сары-Шаган близ озера Балхаш в Казахстане.

По словам командира соединения ПРО ВКС полковника Сергея Грабчука, новая противоракета после серии испытаний «достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью».

Это по меньшей мере пятое испытание новейшей российской противоракеты в 2018 году. Предыдущий пуск был проведён в конце августа. Напомним, что серия тестов вооружения проводится в рамках разработки эшелонированной системы ПРО А-235. Она придёт на смену комплексу А-135, который сейчас стоит на защите Центрального промышленного района и Московского региона от ударов средств воздушно-космического нападения.

Кроме того, на минувшей неделе на полигоне Капустин Яр в Астраханской области прошли учения, в ходе которых зенитные расчёты ракетных систем С-400 «Триумф» успешно уничтожили восемь низколетящих скоростных высокоманёвренных целей — ракет-мишеней «Кабан», «Бекас» и «Армавир».

«Также расчёты отработали манёвры по смене позиций после ведения учебно-боевых задач, противодействие условным диверсионным группам, преодоление заражённых участков местности в ходе манёвров», — сообщили в Минобороны.

«Идёт модернизация»

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с RT рассказал, что в Подмосковье действует многофункциональная радиолокационная станция «Дон-2Н», вокруг которой расположены порядка ста российских противоракет.

«Эти ракеты когда-то имели ядерную боеголовку, потому что только встречным ядерным взрывом в атмосфере можно перехватить многие ядерные боеголовки и остановить их полёт. Теперь идёт модернизация. Руководство страны приняло решение заменить ядерные боеголовки на другой вид, который не выделяет радиацию», — отметил эксперт.

Он добавил, что в рамках модернизации этой системы на полигоне Сары-Шаган проводятся испытания ракет с альтернативной боевой частью, которая должна быть столь же эффективной, как и ядерная боеголовка.

«Дело в том, что боеголовки, которые могут атаковать Москву, могут лететь в облаке ложных целей. То есть невозможно выделить из этого облака реальную боеголовку. Боевое оснащение новой ракеты создаётся, чтобы суметь сразу перехватить эти головные части, даже не выделяя их из облака ложных целей. Мы в очередной раз увидели, что это оснащение было успешно испытано», — заявил Литовкин.

В свою очередь, главный редактор журнала «Национальная оборона» и член Общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко отметил, что на полигоне Сары-Шаган проводятся плановые испытания противоракет 53Т6М, производство которых было возобновлено в наше время на новой технологической основе.

Меркель рассказала Путину про аварию своего самолета «Это новые возможности: увеличенная скорость и высота перехвата, более высокие точностные характеристики и большая гарантия решения поставленных задач», — заявил эксперт.

Собеседник RT напомнил, что сегодня создаётся система воздушно-космической обороны России, основными огневыми средствами которой пока являются С-400. В перспективе их заменят на комплексы С-500, испытания которых начнутся в ближайшие месяцы.

«Параллельно с этим у нас ведётся и разработка других элементов этой системы, в частности информационных — на базе РЛС контроля воздушного и космического пространства. Всё это будет интегрировано в единый контур, чтобы вести работу по предотвращению новых угроз, которые несут в себе планы США по развёртыванию группировки боевых космических средств», — отметил Коротченко.

Он полагает, что в течение 10—15 лет Вашингтон может развернуть в космосе боевые ударные системы, поэтому российские системы воздушно-космической обороны должны будут гарантированно обеспечить отражение таких угроз на базе С-500.

«Они смогут обеспечивать противовоздушный и противоракетный перехват, в том числе и противоракетный перехват в ближнем космосе, где-то до 270—300 км. Эти работы планово идут, они заложены в государственную программу вооружения и идут успешно», — заключил эксперт.

РЛС «Контейнер»

© Пресс-служба Минобороны РФ

«Важнейшая из систем воздушно-космической обороны»

На этом фоне в населённом пункте Ковылкино (Мордовия) заступила на опытно-боевое дежурство радиолокационная станция нового поколения типа «Контейнер». РЛС загоризонтного обнаружения способна контролировать полёт любых воздушных целей на расстоянии до 3 тыс. км и может одновременно сопровождать более 5 тыс. объектов, включая малоразмерные.

Новая станция обеспечит разведку воздушных объектов, в том числе гиперзвуковых, над территорией Западной Европы и в Юго-Западном регионе, приводит ТАСС сообщение Минобороны. Отмечается, что в будущем аналогичные РЛС будут развёрнуты и на других стратегически важных направлениях.

По словам командующего 1-й армией ПВО-ПРО генерал-лейтенанта Андрея Дёмина, развёрнутая в Мордовии РЛС — это первая в России система подобного типа и, согласно госпрограмме вооружения, планируется развёртывание ещё нескольких таких комплексов.

«Расчёты данной РЛС примут участие в государственных испытаниях, вместе с комиссией проведут все проверки и испытания данной станции. Не более чем через полгода станция будет принята на вооружение, будет принята в эксплуатацию ВС РФ и заступит уже на боевое дежурство», — заявил Дёмин.

Он добавил, что эта станция позволит получать информацию о попытке «массового взлёта» крылатых ракет, в том числе гиперзвуковых, а также авиации.

«Для ВКС РФ система предупреждения о воздушно-космическом нападении является важнейшей из систем воздушно-космической обороны. Если мы обнаружим противника вовремя, вскроем его замысел, то сможем предотвратить удар, а в случае реальной угрозы — и уничтожить противника, не допустить удар с воздуха, из космоса по объектам РФ», — заключил Дёмин.