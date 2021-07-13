Подтвердил зависимость от США: Послание Зеленского Меркель расшифровано

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий расшифровал послание президента Украины Владимира Зеленского канцлеру Германии Ангеле Меркель - Киев попросил обсудить на встрече "нормандской четвёрки" тему "Северного потока - 2" и привлечь к разговору США. По мнению Слуцкого, это в очередной раз подтверждает зависимость Незалежной от "сюзерена".

Во время совместного брифинга канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского последний попросил обсудить тему запуска "Северного потока - 2" лидерам "нормандской четвёрки". По мнению председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, такое заявление может вызвать лишь недоумение.

"Совершенно непонятно, как Зеленский планирует использовать формат, созданный для урегулирования внутриукраинского конфликта, для обсуждения сугубо экономического проекта, реализуемого Россией с рядом европейских стран, в число которых Украина не входит", - пояснил свою точку зрения депутат в своём Telegram-канале.

По его мнению, нынешнее руководство Украины следует примеру администрации Петра Порошенко, которая эксплуатировала тему юго-востока страны, чтобы выпросить кредиты, преференции и гарантии у Запада.

"При таком раскладе становится понятно, почему Киев не предпринимает никаких шагов для урегулирования конфликта - это последний аргумент, позволяющий оправдать любые свои неудачи. Не раз уже говорил, нынешней украинской власти мир в Донбассе просто не нужен. Новые "слуги народа" продолжают рассчитывать на "печеньки" от проекта "анти-Россия", им, по сути, плевать на то, как живут в ДНР и ЛНР", - уверен Слуцкий.

Однако, обращает внимание он, в Европе уже устали от такого. К примеру, та же Меркель на просьбу Зеленского напомнила, что "Северный поток - 2" - не замена транзиту газа через Украину, и указала на необходимость применения "формулы Штайнмайера", которая предусматривает проведение выборов в Донбассе.

"Зеленский же, словно ощущая ослабление позиций, опять предложил привлечь США к "нормандскому формату". И тем самым он снова подтвердил зависимость от сюзерена и внешний характер управления страной", - заключил Слуцкий.