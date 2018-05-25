«Подтолкнут к сближению с Россией»: в конгрессе США предложили запретить поставки оружия Анкаре из-за закупок С-400

В американском конгрессе одобрили законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год. В частности, документ предусматривает ограничение поставок американского вооружения Турции из-за того, что Анкара закупила российские зенитные ракетные комплексы С-400. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчёркивал, что Турция не откажется от российских вооружений и «не будет просить у Вашингтона разрешения», подписывая те или иные соглашения. По мнению экспертов, Вашингтон поступает недальновидно, вступая в конфронтацию с Турцией.

В четверг, 24 мая, палата представителей конгресса США приняла законопроект о бюджете Министерства обороны на 2019 финансовый год, который начнётся 1 октября. Одна из частей документа посвящена отношениям между Соединёнными Штатами и Турцией, которые, по мнению американских законодателей, осложнились из-за действий Анкары — в частности, из-за закупки у России зенитных ракетных комплексов С-400.

В документе отмечается, что решение турецкого правительства может негативно отразиться на общей системе поставок оружия, которая действует между США и Турцией. По оценке авторов документа, это может повлиять на двусторонние отношения, а также усугубить проблемы взаимодействия в НАТО.

«Не позднее чем через 60 дней после вступления законопроекта в силу глава Минобороны при консультации с госсекретарём должен направить профильным комитетам конгресса доклад о статусе отношений Соединённых Штатов и Республики Турция», — говорится в законопроекте.

Подчёркивается, что в отчёте непременно должна быть дана оценка «возможной покупки правительством Турции системы противоракетной и противовоздушной обороны С-400 у Российской Федерации и последствий этого шага для двусторонних отношений». Кроме того, конгрессмены хотят узнать, как возможная сделка отразится на совместном использовании американской военной техники — в частности, истребителей пятого поколения F-35 и F-16, зенитных комплексов Patriot, вертолётов CH-47 Chinook, AH-1, H-60 Black Hawk и другой техники.

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Триумф» С-400

© Кирилл Каллиников / РИА Новости

Ситуация с военным и дипломатическим присутствием США в Турции, а также деятельность, осуществляемая при использовании турецкой авиабазы Инджирлик, также должна найти отражение в отчёте главы Пентагона Джеймса Мэттиса.

Согласно документу, американский министр не сможет принять какие-либо решения по продаже военной техники Турции до тех пор, пока не будет «представлен доклад соответствующим комитетам конгресса».

Напомним, в апреле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не станет спрашивать разрешения у США при заключении тех или иных соглашений.

«Тема С-400 кого-то беспокоит. Почему? Турция сама решает свою судьбу. Что выгодно для страны, то мы и будем делать. И этот шаг мы сделали», — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре на экономическом форуме.

Отношения стран

В начале мая глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал неприемлемой возможную блокировку Соединёнными Штатами поставок истребителей F-35. Турецкий министр добавил, что Анкаре придётся прибегнуть к ответным мерам, если соглашение будет отменено.

Причиной отмены поставки может послужить американский закон «О противодействии противникам Америки через санкции», принятый в августе 2017 года.

«Анкара утверждает, что согласилась на покупку российских ракетных систем С-400, что потенциально может привести к введению санкций в соответствии с разделом 231 CAATSA», — заявил помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл.

Как считает эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко, политическая элита США очень деликатно будет заниматься решением вопроса с истребителями F-35. Отмена поставки осложнит отношения в НАТО, отметил эксперт. По его словам, ущерб может усилиться в случае резких действий.

«Думаю, позиция будет всё же достаточно аккуратной, по крайней мере на текущем этапе, поскольку 100 самолётов — это достаточно серьёзный контракт. Это раз. Во-вторых, Турция изначально является партнёром в этой программе. В-третьих, на европейском театре Турция — технологический хаб по обслуживанию F-35, как предполагалось. Мало того, она ещё участвует в производстве компонентов для самолётов», — подчеркнул он в разговоре с RT.

Вторым моментом, оказывающим влияние на ухудшение отношений между США и Турцией, стало задержание американского религиозного деятеля — пастора Эндрю Брансона. Он обвиняется в пособничестве путчистам и шпионаже. Американцу грозит 35 лет тюремного заключения. Анкара рассматривает Брансона как актив для проведения обмена на исламского проповедника, основателя движения FETO Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США. Власти Турции обвиняют его в организации попытки государственного переворота в июле 2016 года.

«США действуют неразумно»

Вашингтон продолжает неразумную политику по отношению к другим государствам. Такое мнение выразил военный и политический аналитик, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

«США начинают понимать, что Турция перестаёт быть их надёжным союзником. В НАТО всегда доминировали США. Появление там российских систем вооружения означает, что доминирование США в НАТО может закончиться», — заявил он.

По мнению эксперта, у США появляются опасения в связи с тем, что Россия может получить данные об американском вооружении через Турцию. Американцы считают, что Анкара «дрейфует в сторону России» и уже не является надёжным союзником.

«Но важно понимать, что это ещё больше подтолкнёт Турцию на сближение с Россией. Очень неразумный шаг со стороны США. Они по-прежнему действую только плетью, а пряников не дают», — заключил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

«Недобросовестная конкуренция»

Возможные действия США против Турции — проявление недобросовестной конкуренции, заявил RT главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко. По его словам, имидж США серьёзно пострадает после приобретения Анкарой российских ЗРК.

«Это связано прежде всего с попыткой не допустить покупки Турцией, как страной — членом НАТО, российской системы С-400, потому что это будет сильнейшим имиджевым ударом по позициям США в альянсе. Это во-первых. Во-вторых, мы расцениваем все эти заявления США вокруг российско-турецкой сделки по С-400 как проявление недобросовестной конкуренции. Аналогичные по классу американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, в том числе в новейшей версии Patriot PAC‑3, серьёзно проигрывают С-400. И в данном случае это попытка защитить интересы американских корпораций с тем, чтобы не дать возможность С-400 вырваться вперёд на турецком рынке», — сказал он.

Эксперт считает, что шантаж и давление на Анкару не приведут к желаемому результату.

«Во-первых, сегодня, помимо США, есть масса других возможностей для Турции закупить те или иные системы вооружений, например, в той же России. И здесь тезис о несовместимости натовских и российских стандартов не работает... А те же самые американские Patriot — США, поставляя их за рубеж, всегда снабжают эти системы встроенными программами и аппаратными закладками. В любой момент они могут быть активированы — таким образом, Турция вместо систем ПВО получит на базе американских комплексов отключаемые дистанционно системы. Мне кажется, Турция прекрасно понимает эти риски, но, впрочем, посмотрим», — заключил Коротченко.