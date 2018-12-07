|
«Подталкивают к ложному выбору»: Лавров рассказал, что Россия обеспокоена ситуацией на Балканах
07 декабря 2018, 12:25 • 94 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона обеспокоена ситуацией на Балканах. Об этом министр сказал в интервью греческому изданию «Эфимерида тон синдактон». Он пояснил, что Запад сейчас активно «подталкивает к ложному выбору» балканские страны.
О том, что Россия в настоящее время обеспокоена обстановкой на Балканах, журналистам сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что нельзя не оставить без внимания тот факт, что и НАТО, и Евросоюз прикладывают усилия по дальнейшему «освоению региона».
Лавров подчеркивает, что Запад хочет подтолкнуть Балканы к некому ложному выбору, который якобы надо сделать здесь и сейчас. И в качестве выбора выступает возможность остаться с Вашингтоном или с Москвой.
«Такие действия ведут к дальнейшей дестабилизации архитектуры безопасности в Европе, росту напряженности», - уверен Лавров. И добавляет, что главным очагом нестабильности остается Косово.
Подпишитесь на нас
94
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
05 декабря 2018, 05:09
|
06 декабря 2018, 02:09
|
03 декабря 2018, 01:09
|
01 декабря 2018, 13:24
|
01 декабря 2018, 03:39
|
05 декабря 2018, 01:54
|
05 декабря 2018, 05:09