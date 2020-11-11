Подсуетились? Украина на всякий случай закрыла дело о вмешательстве Байдена

Об этом во вторник сообщило издание "Страна.ua". Оно уточнило, что дело было открыто Государственным бюро расследований по решению суда. Однако позже бюро перенаправило материалы в Печерское управление нацполиции, которое закрыло уголовное производство. Примечательно, что это произошло ещё 23 сентября, однако известно о прекращении уголовного преследования Байдена на Украине стало только сейчас.

Напомним, что дело против Байдена было возбуждено по инициативе бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина. Поводом стали попытки американского политика снять украинского гособвинителя с должности. Это подтверждают записи телефонных переговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена, слитые украинским депутатом Андреем Деркачом. В них Байден требует от Порошенко уволить Шокина за то, что тот "копает" под его сына - Хантера Байдена. Последний оказался замешан в крупном коррупционном скандале, когда работал в украинской компании Burisma.

Примечательно, что президент Украины Владимир Зеленский уже успел поздравить Байдена с победой на выборах, хотя окончательно итоги выборов ещё не подведены. Соперник Байдена Дональд Трамп утверждает, что демократы прибегли к фальсификациям в ряде штатов. Теперь он намерен оспорить итоги голосования в суде.