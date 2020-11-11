Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ВС Азербайджана отступают после авиакатастрофы. В Шуше "реальное месиво&quo...
Трамп не проиграл? Исход президентских выборов в США неожиданно "слил"...
"Самый опасный противник внутри страны": Bild назвал человека, который...
"Нужно будет, ещё собьём": Азербайджанцы в соцсетях празднуют крушение...
Главная / Политика

Подсуетились? Украина на всякий случай закрыла дело о вмешательстве Байдена

11 ноября 2020, 11:20  •  144 • Политика
Нацполиция Украины на всякий случай решила закрыть дело о вмешательстве Джо Байдена во внутренние дела страны. Киев подсуетился, пытаясь угодить вероятному хозяину Белого дома?
Об этом во вторник сообщило издание "Страна.ua". Оно уточнило, что дело было открыто Государственным бюро расследований по решению суда. Однако позже бюро перенаправило материалы в Печерское управление нацполиции, которое закрыло уголовное производство. Примечательно, что это произошло ещё 23 сентября, однако известно о прекращении уголовного преследования Байдена на Украине стало только сейчас.
Напомним, что дело против Байдена было возбуждено по инициативе бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина. Поводом стали попытки американского политика снять украинского гособвинителя с должности. Это подтверждают записи телефонных переговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена, слитые украинским депутатом Андреем Деркачом. В них Байден требует от Порошенко уволить Шокина за то, что тот "копает" под его сына - Хантера Байдена. Последний оказался замешан в крупном коррупционном скандале, когда работал в украинской компании Burisma.
Примечательно, что президент Украины Владимир Зеленский уже успел поздравить Байдена с победой на выборах, хотя окончательно итоги выборов ещё не подведены. Соперник Байдена Дональд Трамп утверждает, что демократы прибегли к фальсификациям в ряде штатов. Теперь он намерен оспорить итоги голосования в суде.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



144
Источник
Похожие новости
11 ноября 2020, 02:10
"Впереди большой шухер": Путин прямо заявил о чистках мирового масштаба - Хазин
11 ноября 2020, 05:50
"Помогли вам ваши янки?" Пашинян сам уничтожил Карабах, пока Алиев готовился к войне - военкор Коц
11 ноября 2020, 07:40
Греф "тихо отполз" после схватки с Михалковым: Кто сказал "Цыц!" главе Сбера?
11 ноября 2020, 02:10
"Россия использует Турцию - тут всё непросто": Хитрый план удара по США раскрыл Литовкин
11 ноября 2020, 02:10
"В ад отправился твой статус Карабаха": Алиев со смехом унизил Пашиняна
11 ноября 2020, 09:30
Мир стоит на пороге Третьей мировой войны - разведка Чехии
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 ноября 2020, 02:10
"Впереди большой шухер": Путин прямо заявил о чистках мирового масштаба - Х...
11 ноября 2020, 05:50
"Помогли вам ваши янки?" Пашинян сам уничтожил Карабах, пока Алиев готовилс...
11 ноября 2020, 07:40
Греф "тихо отполз" после схватки с Михалковым: Кто сказал "Цыц!" ...
11 ноября 2020, 02:10
"Россия использует Турцию - тут всё непросто": Хитрый план удара по США рас...
11 ноября 2020, 07:40
Турция отказалась от стратегического для Украины военного контракта
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 ноября 2020, 12:45
Адвокат Трампа парой фраз сбил пафос с победителя, но Европа рукоплещет: "Байден наш!"
06 ноября 2020, 03:55
"Радар не работает, поверхность не отражает и вообще слишком дорогой": Запад опять усомнился в Су-57
08 ноября 2020, 11:50
Операция «Очко»: позорные провалы ВСУ на Донбассе
05 ноября 2020, 01:10
"Этот скандал сметёт многих" - идёт война за три штата: последние итоги выборов президента США
06 ноября 2020, 23:10
"Война началась": Убийства, насилие, мародёрство - американцы даже не дождались итогов выборов
06 ноября 2020, 00:15
После попытки выгнать всех русских из Степанакерта началась бомбёжка
09 ноября 2020, 02:30
ВС Азербайджана отступают после авиакатастрофы. В Шуше "реальное месиво" - WarGonzo
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.