Подставивших Минск с ЧМ по хоккею предупредили: "Репрессии будут усилены"

Белоруссия не будет местом проведения чемпионата мира по хоккею. В Международной федерации хоккея на льду (IIHF) перенос чемпионата из Минска объяснили вопросами безопасности.

Отмечается, что из-за пандемии и протестных акций будет сложно учесть все нюансы безопасного проведения соревнований. Бывшая соперница Александра Лукашенко на выборах Светлана Тихановская уже высказалась, что, мол, ЧМ перенесли не без её стараний.

Политолог Валерий Карбалевич полагает, что все эти действия оппозиции приведут лишь к тому, что репрессии против них усилятся. По мнению эксперта, несмотря на это, большинство белорусов позитивно отнесись к отмене чемпионата, передают "Дни.ру".

Однако оценка эксперта расходится с реальными мнениями жителей республики. В Сети комментаторы отмечают, что протестующие подставили страну и лишили её заработка.