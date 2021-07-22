Подставить плечи: коллективный иммунитет в РФ может сформироваться к ноябрю

Коллективный иммунитет к COVID-19 на уровне 80% может быть сформирован в России уже к 1 ноября. Об этом стало известно по итогам совещания с правительством, которое Владимир Путин провел 21 июля . По словам президента, сейчас важно повышать темпы вакцинации. Москва, Санкт-Петербург и еще 15 регионов страны уже приблизились к достижению коллективного иммунитета на уровне 60%. Однако проблемой остается низкий процент сделавших прививку среди молодежи, отмечают эксперты. На мероприятии также затрагивались вопросы борьбы с пожарами, охватившими Карелию, Якутию и Челябинскую область, и роста цен на овощи . В кабмине заверили, что ситуация должна нормализоваться к сентябрю.

Остановить вирус

Одной из основных тем совещания стала ситуация с коронавирусом — она, как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, остается напряженной. За последние сутки в РФ выявили 23 704 новых случая инфицирования, 783 человека умерли. В общей сложности с начала пандемии, по данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, скончались свыше 150 тыс. пациентов. Министр здравоохранения Михаил Мурашко уточнил, что сейчас в России госпитализированы 198 тыс. человек, в реанимации находятся 5,2 тыс. Резервный фонд по коечным местам составляет 18,5% , добавил он.

Не все регионы пока беспроблемно справляются с организацией прививочной кампании. В связи с этим Владимир Путин призвал руководителей субъектов лично контролировать процесс распределения вакцин и решать вопросы, связанные с логистикой.

— В одном из регионов ко мне приходит информация от людей. Приходят на прививочный пункт, говорят: «Всё закончилось (вакцина), приходите в течение месяца». В то же время вы мне докладывали — на складах этого субъекта РФ есть вакцина и уже отгружается вторая партия, — заметил Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства Фото: пресс-служба Президента России/kremlin.ru

Сейчас наблюдается смещение заболеваемости из столицы и центральных регионов в другие субъекты , рассказала Татьяна Голикова. К примеру, в Москве доля случаев заражения снизилась до 18,6% по сравнению с 29,6% ранее. В целом заболеваемость растет в 67 субъектах, в 10 российских регионах она снижается. В связи с этим масочный режим действует на территории всей страны, а в некоторых регионах введены дополнительные ограничительные меры.

Главная задача властей сейчас заключается в повышении темпов вакцинации, уверен Владимир Путин. В настоящий момент 33,6 млн жителей страны получили хотя бы одну дозу прививки, полную вакцинацию прошли 22,6 млн человек . По оценкам Татьяны Голиковой, Россия может добиться коллективного иммунитета к COVID-19 на уровне 80% к 1 ноября . Сейчас уже 17 регионов, в том числе Москва и Санкт-Петербург, приближаются к достижению показателя на уровне 60%, подчеркнула она. Самый низкий процент прошедших вакцинацию наблюдается среди молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет.

Текущая эпидемиологическая ситуация может осложнить начало предстоящего учебного сезона, в том числе и в вузах, отметил в беседе с «Известиями» ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

— Положение непростое, но мы уже имеем опыт работы в подобных сложных условиях, — подчеркнул он. — Даже при неблагоприятном развитии событий проблем с переходом на дистанционное обучение не будет, так как эта система у нас отлажена.

В Роспотребнадзоре ранее предупредили, что дельта-штамм (индийский вариант) представляет наибольшую опасность как раз для молодежи .

— Молодые люди становятся главными переносчиками вируса. Сами они могут переживать болезнь легко или не сразу осознать, что впереди более серьезное течение. Поэтому надо продолжать убеждать их в необходимости прививки, — сказал «Известиям» профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. — Надо, чтобы было как можно больше привитых и ревакцинированных людей в стране. Иммунитет после болезни другой, другие антитела, там много балласта, много антител не нейтрализующих. Поэтому дельта-штамм может поражать, например, тех, кто ранее заразился уханьским штаммом .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Острый вопрос

По итогам совещания стало известно, что в ласти рассматривают возможность предоставления новых мер поддержки малому и среднему бизнесу в случае введения более жестких ограничений в отдельных регионах. Минэкономразвития, в частности, считает возможным выдавать безвозмездные гранты субъектам МСП . При этом предлагается приравнять к МСП и социально ориентированные НКО. По словам главы ведомства Максима Решетникова, в основном достаточно двух недель ограничений для стабилизации ситуации с заболеваемостью.

— Поэтому размер гранта предлагаем рассчитывать исходя из половины минимального размера оплаты труда на каждого сотрудника на две недели ограничений. Если сроки ограничений будут продлены, то размер гранта будет увеличиваться пропорционально — вплоть до одного МРОТ на сотрудника, — пояснил он.

Гранты в условиях возможных жестких ограничений — один из лучших вариантов поддержки МСП , считает основатель АО «Русский продукт» Ольга Миримская. Однако, по ее мнению, следует более детально проработать критерии их предоставления. В период первой волны пандемии и локдауна часть бизнеса лишилась части сотрудников, которых пришлось уволить. Сейчас же необходимо учитывать тот факт, что для МСП крайне важно сохранить рабочие места, соответственно, гранты должны покрывать расходы на фонд оплаты труда, сказала Ольга Миримская.

— Уже сегодня такие сферы, как пассажирские перевозки, сферы досуга и культуры, спорта, туризма и питания находятся либо на грани, либо в стадии банкротства. Если предлагаемые гранты будут давать бизнесу возможность не обанкротиться или исправить понесенный урон, это уже будет большим шагом, направленным на оздоровление экономики, — отметила в беседе с «Известиями» предприниматель.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Еще одной важной темой совещания стала ситуация с ценами. По словам президента, сейчас особо остро стоит вопрос с подорожанием базовых продуктов, овощей — так называемого борщевого набора . Вице-премьер Виктория Абрамченко отметила, что с начала года цены на картофель выросли на 64%, морковь — на 86%, капусту — на 43%, лук — на 15%. Однако к сентябрю ситуация должна улучшиться, пообещала она.

— Сейчас в ряде регионов аграрии уже приступили к сбору овощей. Нужно, чтобы ранние отечественные овощи максимально быстро и без посредников поступали в продажу . Так мы быстро насытим рынок своими овощами и обеспечим снижение цен. Нужно соединить сельхозтоваропроизводителей, торговые сети и максимально широко использовать форматы нестационарной торговли, — пояснила вице-премьер, отметив, что ранее принятые меры помогли сдержать рост цен на сахар и подсолнечное масло.

По ее словам, торговые сети подтвердили готовность оперативно отражать на полках магазинов снижение закупочных цен на овощи.

Во время мероприятия обсуждалась и ситуация с природными пожарами. По словам главы МЧС Евгения Зиничева, в России с начала пожароопасного сезона возникло около 11 тыс. очагов . В настоящий момент действует свыше 400, из которых 85 локализованы. Причина кроется прежде всего в погодных условиях — отсутствии осадков и аномальной жаре. Среди наиболее пострадавших регионов оказались Якутия, Карелия и Челябинская область.

— Обстановка в целом остается сложной, и прогноз, к сожалению, неблагоприятный. Основные усилия МЧС России сосредоточены на защите населенных пунктов и объектов экономики от природных пожаров , — сказал Евгений Зиничев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Владимир Путин поручил обеспечить тяжелой техникой нуждающиеся в поддержке регионы. Кроме того, он одобрил идею по созданию региональных центров пожаротушения. Важно и оказание дополнительной финансовой помощи регионам. Глава Карелии Артур Парфенчиков, в частности, попросил выделить республике 100 млн рублей на борьбу с пожарами.