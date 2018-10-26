«Подставит ли Израиль теперь свои самолеты?»: Комплексы С-300 в Сирии разглядели из космоса

Израиль уже определил местоположение С-300 в Сирии по фотоснимкам, доказывающим, что российские зенитно-ракетные установки уже развернуты в САР.

Спутниковые снимки доказали присутствие российских комплексов С-300 в Сирии. Фотографии опубликовал израильский оператор спутников дистанционного зондирования Земли ISI.

На фото изображены комплексы, находящиеся недалеко от города Масьяф провинции Хама.

Примечательно, что этот район ранее подвергался авианалетам Израиля из-за расположенного недалеко научно-исследовательского центра.

Об укреплении обороны Сирии ранее сообщали российские военные: 1 октября стало известно, что поставка ЗРК С-300 в арабскую республику завершена.

Причиной, как сообщалось ранее, стало крушение российского военного самолета. Трагедия произошла во время авиаатаки со стороны израильских ВВС. Тогда летчики еврейского государства, по утверждению Минобороны РФ, прикрылись нашим бортом для защиты от сирийской ПВО.

Новости о передаче Сирии ЗРК вызвали истерику Тель-Авива. Исключать, что Израиль захочет подставить свои самолеты вместе с пилотами ради очередной авантюры, нельзя, но пока иностранные пилоты воздерживаются от авиационных атак на Сирию уже больше месяца.

Несмотря на громкие заявления израильских политиков о том, что российские зенитные ракетные комплексы не являются угрозой для F-35, небо Сирии уже месяц остается чистым.

Напомним, самолет Ил-20 ВКС России был сбит в Сирии вечером 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим во время налета четырех израильских самолетов F-16 на сирийскую провинцию Латакия.

Фотоснимки развернутых комплексов С-300 опубликованы в блоге Сolonelcassad.