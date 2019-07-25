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Подставили сами же русские? Военный эксперт призвал "пороть на конюшне" отправивших на Украину захваченный российский танкер

25 июля 2019, 16:09  •  16 • Политика
Военный эксперт Борис Рожин заявил, что инициаторов отправки российского танкера Nika Spirit в украинский Измаил, где его арестовали за участие в инциденте под Керчью, надо "пороть на конюшнях".
Ранее СБУ сообщила, что в Измаиле был задержан российский танкер Nika Spirit, который зашел в порт для текущего ремонта. Танкер участвовал в операции 25 ноября 2018 года по блокированию прохода украинских ВМС через Керченский пролив в Азовское море.
"История из цикла "слабоумие и отвага" - просто интересно, что находится в голове у тех, кто отправил судно с таким бэкграундом в украинский порт. Явно не мозги", - саркастически заявил эксперт в своем Telegram-канале.
Разумеется, отмечает Рожин, власти России будут официально требовать освобождения корабля, так как Керченский пролив, с точки зрения РФ, территория России, и она сама решает, что и как там делать. Тем более что действия "волчьей стаи" 25 ноября 2018 года были незаконными с точки зрения российского законодательства, подчеркивает эксперт.
С другой стороны, более действенной мерой по освобождению танкера является усиление досмотровых мероприятий, чтобы нанести системные убытки украинскому судоходству в Азовском море, считает эксперт. В крайнем случае - арест одного и более украинских судов в Керченском проливе с последующим удержанием их в портах России вплоть до освобождения танкера, считает Рожин.
"Инициаторов отправки российского танкера в Измаил хорошо бы пороть на конюшнях. По субботам. Самые настоящие вредители", - заключает он.

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