Подставили сами же русские? Военный эксперт призвал "пороть на конюшне" отправивших на Украину захваченный российский танкер

Ранее СБУ сообщила, что в Измаиле был задержан российский танкер Nika Spirit, который зашел в порт для текущего ремонта. Танкер участвовал в операции 25 ноября 2018 года по блокированию прохода украинских ВМС через Керченский пролив в Азовское море.

"История из цикла "слабоумие и отвага" - просто интересно, что находится в голове у тех, кто отправил судно с таким бэкграундом в украинский порт. Явно не мозги", - саркастически заявил эксперт в своем Telegram-канале.

Разумеется, отмечает Рожин, власти России будут официально требовать освобождения корабля, так как Керченский пролив, с точки зрения РФ, территория России, и она сама решает, что и как там делать. Тем более что действия "волчьей стаи" 25 ноября 2018 года были незаконными с точки зрения российского законодательства, подчеркивает эксперт.

С другой стороны, более действенной мерой по освобождению танкера является усиление досмотровых мероприятий, чтобы нанести системные убытки украинскому судоходству в Азовском море, считает эксперт. В крайнем случае - арест одного и более украинских судов в Керченском проливе с последующим удержанием их в портах России вплоть до освобождения танкера, считает Рожин.

"Инициаторов отправки российского танкера в Измаил хорошо бы пороть на конюшнях. По субботам. Самые настоящие вредители", - заключает он.