|
Подставили сами же русские? Военный эксперт призвал "пороть на конюшне" отправивших на Украину захваченный российский танкер
25 июля 2019, 16:09 • 16 • Политика
Военный эксперт Борис Рожин заявил, что инициаторов отправки российского танкера Nika Spirit в украинский Измаил, где его арестовали за участие в инциденте под Керчью, надо "пороть на конюшнях".
Ранее СБУ сообщила, что в Измаиле был задержан российский танкер Nika Spirit, который зашел в порт для текущего ремонта. Танкер участвовал в операции 25 ноября 2018 года по блокированию прохода украинских ВМС через Керченский пролив в Азовское море.
"История из цикла "слабоумие и отвага" - просто интересно, что находится в голове у тех, кто отправил судно с таким бэкграундом в украинский порт. Явно не мозги", - саркастически заявил эксперт в своем Telegram-канале.
Разумеется, отмечает Рожин, власти России будут официально требовать освобождения корабля, так как Керченский пролив, с точки зрения РФ, территория России, и она сама решает, что и как там делать. Тем более что действия "волчьей стаи" 25 ноября 2018 года были незаконными с точки зрения российского законодательства, подчеркивает эксперт.
С другой стороны, более действенной мерой по освобождению танкера является усиление досмотровых мероприятий, чтобы нанести системные убытки украинскому судоходству в Азовском море, считает эксперт. В крайнем случае - арест одного и более украинских судов в Керченском проливе с последующим удержанием их в портах России вплоть до освобождения танкера, считает Рожин.
"Инициаторов отправки российского танкера в Измаил хорошо бы пороть на конюшнях. По субботам. Самые настоящие вредители", - заключает он.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
16
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 июля 2019, 14:24
|
19 июля 2019, 04:09
|
21 июля 2019, 01:24
|
20 июля 2019, 22:24
|
18 июля 2019, 21:24
|
22 июля 2019, 13:09
|
24 июля 2019, 07:39