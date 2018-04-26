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"Подстава" для своих

26 апреля 2018, 18:54  •  136 • Карикатуры

Новые антироссийские санкции США потенциально могут создать проблемы для германской экономики, заявил высокопоставленный источник в ведомстве канцлера ФРГ. По словам чиновника, ограничения ведут к серьезным потерям для немецкого бизнеса.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

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