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"Подстава" для своих
26 апреля 2018, 18:54 • 136 • Карикатуры
Новые антироссийские санкции США потенциально могут создать проблемы для германской экономики, заявил высокопоставленный источник в ведомстве канцлера ФРГ. По словам чиновника, ограничения ведут к серьезным потерям для немецкого бизнеса.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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