Подстава для России? Алиев сделал громкое заявление по поставкам оружия для своей армии

Азербайджанский лидер в интервью, данном изданию Le Figaro, сделал громкое заявление. Он заверил, что больший объём оружия приобретается у Москвы.

"Мы закупаем вооружения у многих стран, но большая часть закупается не у Турции и Израиля, а у России", - сообщил он.

Алиев добавил, что на вооружении у армии Азербайджана есть военные изделия производства Ирана, Белоруссии, Украины. По его словам, республика за поставки платит, а вот Армения этого не делает. Президент Азербайджана не стал раскрывать источник своей информации, но отметил: Армения получает из России оружие бесплатно.

При этом слова азербайджанского главы напоминают готовящуюся для России подставу в попытке свалить на неё ответственность. Хотя именно Москва всячески выступает за мирное разрешение конфликта в Нагорном Карабахе, призывая обе стороны - и Азербайджан, и Армению - к диалогу. Не исключено, что своим заявлением он оправдывается после скандалов и обвинений в покупке турецких беспилотников и приглашении наёмников.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга, но в результате боёв гибнет и мирное население. Москва организовала встречу глав МИД обеих стран в ночь с 9 на 10 октября. Переговоры завершились введением режима прекращения огня.

В ходе перемирия должен был произойти обмен пленными и телами погибших. Через несколько минут после официального начала режима тишины Баку и Ереван выступили с взаимными обвинениями в его нарушении; 18 октября предпринималась вторая попытка гуманитарного перемирия, но конфликтующие стороны её тоже провалили.