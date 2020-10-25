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Подстава для России? Алиев сделал громкое заявление по поставкам оружия для своей армии
25 октября 2020, 16:45 • 209 • Политика
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал громкое заявление о поставках оружия для своей армии - после обвинений в покупке турецких беспилотников и прибытии наёмников. Он заверяет, что большую часть вооружения государству продаёт Москва. Подстава для России?
Азербайджанский лидер в интервью, данном изданию Le Figaro, сделал громкое заявление. Он заверил, что больший объём оружия приобретается у Москвы.
"Мы закупаем вооружения у многих стран, но большая часть закупается не у Турции и Израиля, а у России", - сообщил он.
Алиев добавил, что на вооружении у армии Азербайджана есть военные изделия производства Ирана, Белоруссии, Украины. По его словам, республика за поставки платит, а вот Армения этого не делает. Президент Азербайджана не стал раскрывать источник своей информации, но отметил: Армения получает из России оружие бесплатно.
При этом слова азербайджанского главы напоминают готовящуюся для России подставу в попытке свалить на неё ответственность. Хотя именно Москва всячески выступает за мирное разрешение конфликта в Нагорном Карабахе, призывая обе стороны - и Азербайджан, и Армению - к диалогу. Не исключено, что своим заявлением он оправдывается после скандалов и обвинений в покупке турецких беспилотников и приглашении наёмников.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга, но в результате боёв гибнет и мирное население. Москва организовала встречу глав МИД обеих стран в ночь с 9 на 10 октября. Переговоры завершились введением режима прекращения огня.
В ходе перемирия должен был произойти обмен пленными и телами погибших. Через несколько минут после официального начала режима тишины Баку и Ереван выступили с взаимными обвинениями в его нарушении; 18 октября предпринималась вторая попытка гуманитарного перемирия, но конфликтующие стороны её тоже провалили.
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