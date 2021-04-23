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Подсмотрено в России: Байден готовит неприятный сюрприз для олигархов США
23 апреля 2021, 13:20 • 46 • Политика
Президент США Джо Байден планирует поднять налоговую ставку для богачей в два раза. Те, кто зарабатывает более миллиона долларов, будут платить до 39,6% от своей прибыли в казну.
Глава Соединённых Штатов Джо Байден хочет поднять процент налога для тех, кто зарабатывает больше миллиона долларов. Ставка может увеличиться почти в 2 раза – с 20 до 39,6%. О намерении Байдена сообщил Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.
Богатые инвесторы будут по-прежнему платить инвестиционный доход в размере 3,8%. Это условие поднимет ставку налога до 43,4%.
Новое предложение способно отменить старое положение Налогового кодекса США, согласно которому налог на прибыль с инвестиций ниже, чем с рабочей силы.
Ранее Джо Байден уже говорил о том, что более обеспеченные граждане США платят меньше налогов, чем представители рабочего класса.
В России в 2021 году увеличили налог для богатых. Зарабатывающие больше 5 миллионов рублей в год теперь будут платить 15% НДФЛ вместо 13.
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