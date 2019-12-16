Подсказка для Чубайса и Маска: Сатановский "нарисовал" проект, о котором "вспоминать неловко"

После того как американский генерал сообщил, что в США есть технологии, благодаря которым можно за час переместить человека в любую точку планеты, политолог Евгений Сатановский сформулировал свой вопрос: когда и кто конкретно из наших освоителей бюджетов, притворяющихся кураторами науки, напишет запрос на освоение телепортации?

Пусть этот запрос будет "скромным, триллионов на 8", будто "мистическая цифра, периодически возникающая в дискуссиях по поводу бабла".

"То одни её поминают, то другие. Меж тем главное в наших прожектах - чтобы после выделения денег о них побыстрее забыли, - говорит Сатановский, добавляя, что в противном случае будет как с забытыми космическими проектами. - Про развитие которых, помимо планов воздвигнуть мегаофис, не то что вспоминать, упоминать неловко. Перед стариками, которые ещё помнят, как это было, когда дело делали, а не имитировали, стыдно. Что до часового пути в любую точку планеты, генерал заинтриговал. Он, правда, не упомянул, человек, которого туда отправят, весь прилетит или по частям. И если весь, то живой и невредимый или в виде фарша? Как иронически пели в годы нашей молодости, пародируя известный шлягер: "Фарш невозможно провернуть назад, и время ни на миг не остановишь..."

Если следовать примеру американского генерала, забывая о доказательствах, то и российские специалисты вполне могли бы похвастать подобным.

"Нет, если так, то это и мы наверняка умеем. Старая технология. Сажаешь Мюнхаузена на ядро, заряжаешь пушку, стреляешь. Дамы машут батистовыми платками. Девушки бросают цветы. Гвардия салютует на могиле героя. Герцог промакивает скупую слезу и говорит прочувственную речь о том, каким он был и как долго его будут помнить. Далее банкет. Музыка, танцы... Элита перекусывает лёгким фуршетом в замке под шампанское и коньяк. Народ на площади, у телег, с пивом и шнапсом. С точки зрения технологий - самое то. В центре площади стоит памятник Грете Тунберг, которую на руках несут Илон Маск и Анатолий Чубайс. Скульптура из бронзы, выполненной по методу нанотехнологий: металл не виден глазу, на вид чистый полистирол с пенопропиленом".

А там можно добавить и "деву из Швеции", которая "держит в руках макет электромобиля в натуральную величину", продолжает Сатановский этот сюр.

"На постаменте вычеканены проклятия Трампу, заклинания против российского газа на европейском рынке и обещания снизить температуру на планете ещё на 20-30 градусов. С неба тихо падает густой снег. На дворе удивительно тёплый июль. С севера ползут ледники. С юга тоже".

В таких условиях наверняка и "океан поднялся, затопило всё, кроме Питера", потому что "он всплыл на понтонах и понтах".

"Медный всадник печально топчет змею посреди невиданного технологического прогресса и полной разрухи. Мусор гниёт вокруг мусоросжигательных заводов, соревнующихся с ним по уровню отравления окружающей среды. Полный сюр. И лишь слова про то, что денег нет, но держаться надо, воспламеняют сердца пенсионеров, пионеров, коррупционеров и их лучших друзей - борцов с коррупцией. А в небе ровным сине-зелёным светом горят три такие обыденные, привычные луны..." - резюмирует Сатановский.