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Подсчёты России и США по СНВ-3 не сошлись

25 мая 2021, 05:25  •  41 • Политика
МИД России заявил, что Соединённые Штаты превысили количество стратегических наступательных вооружений. Подсчёты России и США по СНВ-3 (Двусторонний договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению такого вида оружия) не сошлись, однако конфликта удалось избежать.
Министерство иностранных дел поделилось своими подсчётами стратегических наступательных вооружений, которые имеются у России и у США. В опубликованной информации есть данные, что у американцев имеется 101 дополнительная единица, не заложенная в договоре СНВ-3. Это тяжёлые бомбардировщики и пусковые установки.
Представитель госдепартамента прокомментировал обнародованные данные.
"Американские процедуры конверсии находятся в полном соответствии с их обязательствами по договору", - заверил он.
США, по словам политика, по-прежнему соблюдает обязательства по договору.
Экс-начальник международно-договорного управления Минобороны России генерал-лейтенант Евгений Бужинский объяснил расхождение. Всё дело в "конструктивной неопределённости". В СНВ-3 нет указания, от какого вооружения необходимо отказаться, а какое переоборудовать, чтобы оно попадало под категорию непригодного для использования ядерного вооружения.
Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович в интервью РИА "Новости" акцентировал внимание, что МИД России никаких обвинений по поводу нарушения СНВ-3 американцами не выдвигало. Просто обе стороны по-разному подходят к исполнению обязательств.

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