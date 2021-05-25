Подсчёты России и США по СНВ-3 не сошлись

МИД России заявил, что Соединённые Штаты превысили количество стратегических наступательных вооружений. Подсчёты России и США по СНВ-3 (Двусторонний договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению такого вида оружия) не сошлись, однако конфликта удалось избежать.

Министерство иностранных дел поделилось своими подсчётами стратегических наступательных вооружений, которые имеются у России и у США. В опубликованной информации есть данные, что у американцев имеется 101 дополнительная единица, не заложенная в договоре СНВ-3. Это тяжёлые бомбардировщики и пусковые установки.

Представитель госдепартамента прокомментировал обнародованные данные.

"Американские процедуры конверсии находятся в полном соответствии с их обязательствами по договору", - заверил он.

США, по словам политика, по-прежнему соблюдает обязательства по договору.

Экс-начальник международно-договорного управления Минобороны России генерал-лейтенант Евгений Бужинский объяснил расхождение. Всё дело в "конструктивной неопределённости". В СНВ-3 нет указания, от какого вооружения необходимо отказаться, а какое переоборудовать, чтобы оно попадало под категорию непригодного для использования ядерного вооружения.

Научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович в интервью РИА "Новости" акцентировал внимание, что МИД России никаких обвинений по поводу нарушения СНВ-3 американцами не выдвигало. Просто обе стороны по-разному подходят к исполнению обязательств.