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Подсчёта голосов не потребовалось: Британский парламент одобрил проект о досрочных выборах во втором чтении

30 октября 2019, 15:09  •  112 • Политика
Нижняя палата парламента Великобритании приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий досрочное проведение парламентских выборов. Как заявил спикер Джон Беркоу, устной поддержки документа оказалось достаточно, поэтому подсчёт голосов не проводился.
Досрочные парламентские выборы могут пройти в Великобритании 12 декабря. Соответствующий законопроект сегодня прошёл второе чтение в нижней палате парламента Соединённого Королевства.
Как отметил спикер палаты Джон Беркоу, было достаточно устной поддержки, поэтому формального подсчёта голосов не проводили. Теперь готовятся поправки в законопроект перед третьим, окончательным чтением.
Ранее заместитель спикера Линдсей Хойл не позволила провести голосование по "неприемлемым", по её словам, поправкам. В результате для голосования было отобрано только одно предложение - перенести дату с 12 на 9 декабря.
Накануне стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не смог заручиться поддержкой двух третей палаты общин по вопросу проведения внеочередных выборов 12 декабря. В его поддержку выступили только 299 членов парламента из 434 необходимых.

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