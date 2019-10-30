Подсчёта голосов не потребовалось: Британский парламент одобрил проект о досрочных выборах во втором чтении

Досрочные парламентские выборы могут пройти в Великобритании 12 декабря. Соответствующий законопроект сегодня прошёл второе чтение в нижней палате парламента Соединённого Королевства.

Как отметил спикер палаты Джон Беркоу, было достаточно устной поддержки, поэтому формального подсчёта голосов не проводили. Теперь готовятся поправки в законопроект перед третьим, окончательным чтением.

Ранее заместитель спикера Линдсей Хойл не позволила провести голосование по "неприемлемым", по её словам, поправкам. В результате для голосования было отобрано только одно предложение - перенести дату с 12 на 9 декабря.

Накануне стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не смог заручиться поддержкой двух третей палаты общин по вопросу проведения внеочередных выборов 12 декабря. В его поддержку выступили только 299 членов парламента из 434 необходимых.